مطار رأس الخيمة يوقع مذكرة تفاهم مع طيران الخليج

المصدر: رأس الخيمة – البيان

وقع مطار رأس الخيمة الدولي مذكرة تفاهم مع طيران الخليج، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، بهدف توفير ربط مباشر بين إمارة رأس الخيمة ومملكة البحرين.

وتم توقيع مذكرة التفاهم في اجتماع افتراضي عبر الإنترنت من قبل سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي، والقبطان وليد العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين من الطرفين. وتعد هذه الخطوة إيذاناً بمرحلة جديدة من عمليات مطار رأس الخيمة الذي يعمل على ترسيخ مكانته مركزاً رئيساً للنقل والعمليات اللوجستية في الدولة.

وقال القبطان وليد العلوي: نواصل العمل دائماً لتعزيز الربط بين مملكة البحرين والإمارات. ونتطلع إلى التخطيط لإضافة رأس الخيمة إلى شبكة وجهاتنا، لافتاً إلى أن المرافق التي يوفرها مطار رأس الخيمة مميزة جداً، وستخدم المعايير العالية التي يتوقعها مسافرونا من طيران الخليج.

وقال سانجاي خانا: يسعى قطاع الطيران إلى التعافي بعد عام صعب في 2020. ونرى اليوم العديد من المؤشرات الإيجابية ومنها عودة تشغيل الرحلات تزامناً مع التخفيف التدريجي للقيود المفروضة سابقاً بسبب انتشار فيروس كورونا، وازدياد ثقة الناس بإمكان السفر مرة أخرى. ومع أخذ هذه العوامل جميعها بعين الاعتبار، يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم هذه مع طيران الخليج لتمهيد الطريق أمام توفير خدمات الطيران بين البحرين ورأس الخيمة والإمارات الشمالية، وتعزيز ربط مطار رأس الخيمة الدولي بالعديد من الوجهات في جميع أنحاء العالم.

وأضاف خانا: يعد الربط بين دول الخليج ركيزة أساسية لاستراتيجيتنا الرامية لتعزيز حضورنا في المنطقة، وبفضل تاريخها الطويل، وسجلها الحافل بالنجاح، وشبكتها الواسعة، تعد طيران الخليج شريكاً مثالياً لهذه المهمة، وستتيح هذه الخطوة للمقيمين والسياح في الإمارات الشمالية لدولة الإمارات فرصة السفر إلى وجهات جديدة مثل الفلبين شرقاً ولندن غرباً.

وتشكل هذه الاتفاقية جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز دور ومكانة المطار في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، ففي نوفمبر من العام الماضي، بدأ المطار خدمات الركاب مع شركة الطيران الهندية سبايس جيت التي تطير من دلهي، مع إضافة مومباي، ولكناو، وكوشين في بداية هذا العام، إلى جانب زيادة الرحلات من العاصمة الهندية.

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