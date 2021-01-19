المصدر: دبي - البيان

أعلنت أكور لخدمات الضيافة وتوينتي 14 القابضة، الذراع الاستثمارية في مجال الضيافة، افتتاح فندق بولمان داون تاون دبي في منطقة الخليج التجاري.

وتدخل أكور للضيافة للمرة الأولى في شراكة مع توينتي 14 القابضة، وهي شركة ضيافة مقرها أبوظبي، وتقوم بعمليات الاستحواذ وإدارة الأصول في جميع أنحاء العالم.

وقال أليكساندر ماش، المدير العام لفندق بولمان داون تاون دبي: "تشكل الشراكة بين أكور وتوينتي 14 القابضة خطوةً هامةً تضيف خدمات فندقية عالية المستوى في قلب دبي".

وقال مارك ويليس، الرئيس التنفيذي لشركة أكور في تركيا والهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "يسعدنا إضافة بولمان داون تاون دبي إلى محفظتنا الواسعة في المدينة من خلال شراكتنا المثمرة مع توينتي 14 القابضة. ويضم الفندق الجديد الذي بدأ باستقبال الضيوف 353 غرفة مع تجارب طعام مميزة".

وبدوره، قال أديب أحمد، المدير الإداري لشركة توينتي 14 القابضة: "يسعدنا أن ندخل في شراكة مع مجموعة أكور للضيافة، وأن نكون جزءاً من شبكتها الواسعة والمؤثرة في المنطقة، كما يتماشى الفندق الجديد مع توقعاتنا ورؤيتنا كشركة مالكة للأصول".

ويضم الفندق أيضاً مساحة مخصصة للأعمال مع قاعة مؤتمرات وغرفتي اجتماعات، وقاعة اجتماعات خاصة، وصالة نادي ومنتجع صحي مع أربع غرف علاجية ومرافق للّياقة البدنية، وساونا وغرف بخار وملعب اسكواش وبركة سباحة للكبار وأخرى للأطفال، إلى جانب جاكوزي خارجي.

وتدير أكور حالياً 4 فنادق بولمان في الإمارات تضم 1341 غرفة، وهي فنادق بولمان دبي ديرة كريك سيتي سنتر، وبولمان الشارقة، وبولمان دبي في أبراج بحيرة جميرا، وفندق بولمان آند ريزيدنس، ويشكل فندق بولمان داون تاون دبي إضافة جديدة لمحفظتها في الإمارات.

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