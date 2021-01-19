طيران الإمارات تطلق حملة للسفر بأسعار جذابة في 2021

المصدر: دبي - البيان

أطلقت طيران الإمارات حملة مبيعاتها العالمية المنتظرة لإلهام المسافرين وتشجيعهم على إعادة التواصل مع العائلة والأصدقاء أو استكشاف وجهات جديدة في العام الجديد.

وتوفر العروض السعرية الجذابة أمام العملاء فرصاً لتعويض ما فاتهم من رحلات خلال العام المنصرم.

وتبدأ أسعار الدرجة السياحية من دبي من 1055 درهماً إلى كراتشي، ومن 1605 دراهم إلى اسطنبول ومن 1695 درهماً إلى القاهرة ومن 1995 درهماً إلى موسكو ومن 4995 درهماً إلى لوس أنجلوس.

أما أسعار درجة رجال الأعمال، فتبدأ من 4495 درهماً إلى كراتشي، ومن 5995 درهماً إلى القاهرة، ومن 8995 درهماً إلى اسطنبول ومن 9995 درهماً إلى موسكو ومن 23995 درهماً إلى لوس أنجلوس.

ويتعين على عملاء طيران الإمارات إجراء الحجوزات اعتباراً من اليوم حتى 2 فبراير 2021، للسفر حتى 15 يونيو 2021. كما يمكنهم الحجز والسفر براحة بال مع الخيارات المرنة لتغيير المواعيد وتأمين السفر متعدد المخاطر بما في ذلك تغطية "كوفيد-19" مع كل رحلة.

ويوفر "سكاي واردز طيران الإمارات"، برنامج مكافأة ولاء عملاء طيران الإمارات وفلاي دبي، فرصاً جديدة أمام الأعضاء للاستفادة من أميالهم وذلك بدفع ثمن تذاكرهم بتركيبة "النقد+ أميال".

ويمكن للعملاء الذين يحجزون تذاكرهم خلال المدة بين 3 يناير إلى 1 فبراير 2021 للسفر بين 3 يناير و15 يونيو 2021، الاستمتاع بعرض تحويل خاص حيث يعادل 2000 ميل سكاي واردز 20 دولاراً أميركياً لرحلات الدرجة السياحية، في حين يعادل كل 2000 ميل سكاي واردز 40 دولاراً لرحلات الدرجتين الأولى ورجال الأعمال. وليس هناك حد أدنى لعدد الأميال التي يتعين إنفاقها، حيث يمكن لأعضاء سكاي واردز دفع جزء من تكلفة تذكرتهم ابتداءً من ميل واحد.

وتقدم طيران الإمارات قيمة عالية لعملائها مقابل ما يدفعونه من أثمان لتذاكر سفرهم، وذلك من خلال الخدمات والمنتجات الرائدة في الصناعة في كل درجات السفر.

ويوفر نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز عالمية، تشكيلة واسعة من الأفلام والموسيقى والبودكاست عبر أكثر من 4500 قناة مرئية ومسموعة عند الطلب. كما يستمتع العملاء بوجبات طعام متنوعة من عدة أطباق مستوحاة من مختلف مناطق العالم ومشروبات المجانية في جميع الدرجات.

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