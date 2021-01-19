طيران الإمارات من أوائل الناقلات العالمية في تجربة جواز سفر أياتا

المصدر: البيان الإلكتروني

عقدت طيران الإمارات اتفاقية شراكة مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لتصبح واحدة من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب "جواز سفر أياتا IATA Travel Pass"، وهو عبارة عن تطبيق محمول لمساعدة الركاب على إدارة سفرهم بسهولة وأمان بما يتماشى مع أي متطلبات حكومية خاصة بمعلومات فحوصات أو لقاحات "كوفيد-19".

ويتيح جواز سفر أياتا لركاب طيران الإمارات إنشاء "جواز سفر رقمي" للتحقق من أن اختبار ما قبل السفر أو التطعيم يفي بمتطلبات وجهاتهم. كما سيتمكنون أيضاً من مشاركة شهادات الاختبار والتطعيم مع السلطات وشركات الطيران لتسهيل السفر. وسوف يمكّن التطبيق الجديد المسافرين من إدارة جميع الوثائق رقمياً وبسلاسة طوال تجربة السفر.

وقبيل الإطلاق الكامل، ستنفذ طيران الإمارات المرحلة الأولى في دبي للتحقق من صحة فحص PCR قبل المغادرة. وفي هذه المرحلة الأولية، المتوقع أن تبدأ في أبريل (نيسان) المقبل، سيتيح التطبيق لعملاء طيران الإمارات المسافرين من دبي مشاركة نتيجة فحص "كوفيد-19" مباشرة مع الناقلة حتى قبل وصولهم إلى المطار، وذلك بنقل التفاصيل تلقائياً إلى نظام إجراءات السفر.

وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: "على الرغم من أن السفر الدولي لا يزال آمناً كما كان دائماً، إلا أن الجائحة فرضت بروتوكولات ومتطلبات جديدة للسفر. وقد عملنا مع أياتا على هذه المبادرة والحل لتبسيط ونقل المعلومات التي تطلبها الدول إلى أنظمتنا رقمياً وبفعالية وأمان. نحن فخورون بأن نكون من أوائل الناقلات الجوية في العالم التي تجرّب هذه المبادرة، التي ستوفر تجربة محسنة لعملائنا، وتسهّل عليهم متطلبات السفر".

من جانبه، قال نائب الرئيس الأول للاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA لشؤون المطارات والركاب والشحن والأمن نيكولاس كارين: "نحن فخورون بالعمل مع طيران الإمارات لإتاحة جواز سفر أياتا في منطقة الشرق الأوسط. وسوف توفر طيران الإمارات من خلال قاعدة عملائها وعملياتها العالمية مدخلات ومعلومات قيّمة لتحسين برنامج جواز سفر أياتا. هذه هي الخطوة الأولى في جعل السفر الدولي أثناء الجائحة مريحاً وملائماً قدر الإمكان لمنح الناس الثقة في أنهم يستوفون جميع متطلبات الحكومات الخاصة بكوفيد-19 للدخول إلى مختلف الدول. ومع إعادة فتح الحدود، سنواصل تعزيز جواز سفر أياتا بمزيد من الإمكانيات لتلبية جميع المتطلبات الحكومية للفحوصات أو التحقق من التطعيم، وسيكون عملاء طيران الإمارات من بين أول من سيحصل على هذه الخدمات".

وسوف يتيح التسجيل المتكامل لمتطلبات السفر، ضمن تطبيق جواز سفر أياتا، للركاب الاطلاع على معلومات دقيقة حول متطلبات السفر والدخول إلى جميع الوجهات بغض النظر عن المكان الذي يسافرون منه. وسيحتوي التطبيق أيضاً على مراكز الفحص والتطعيم، مما سيسهل على للمسافرين العثور في أماكن انطلاق رحلاتهم على هذه المراكز التي تلبي معايير الفحص ومتطلبات التطعيم لوجهاتهم.

كما سيتيح التطبيق للمختبرات المعتمدة ومراكز الفحص إرسال نتائج الفحوصات أو شهادات التطعيم بصورة آمنة إلى المسافرين. وسوف يقوم السجل العالمي، الذي تتولّاه أياتا، بإدارة وإتاحة التدفق الآمن للمعلومات الضرورية بين جميع الجهات ذات الصلة وتوفير تجربة سلسة للمسافرين.

وتلتزم طيران الإمارات بتوفير تجربة سلسة للعملاء في جميع نقاط الاتصال. فقد وفرت في الأشهر القليلة الماضية رحلة ذكية وسلسة عبر مطار دبي الدولي بدون تلامس مع مسار بيومتري متكامل وخدمات أخرى، بما في أكشاك إنجاز إجراءات السفر ذاتياً وأكشاك تسليم الحقائب.

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