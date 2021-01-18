«طيران الإمارات» و«الاتحاد» ضمن أكثر 10 ناقلات أماناً في العالم

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنِّفَت «طيران الإمارات» في المركز الخامس و«الاتحاد للطيران» في المركز السابع عالمياً ضمن الناقلات الجوية العشرة الأكثر أماناً على مستوى العالم في 2021، وفقاً للقائمة التي أصدرها أخيراً موقع «إيرلاين ريتينغ. كوم» الشبكي العالمي.

ويرصد الموقع في قائمته أكثر 10 ناقلات أماناً في 2021 من أصل 385 ناقلة جوية على مستوى العالم، استناداً إلى مجموعة من المعايير وعوامل التقييم الموضوعية، من أبرزها السجل السابق لدى كل ناقلة في حوادث الطائرات الخطرة، وأعمار الطائرات ضمن الأسطول الذي تمتلكه كل ناقلة، وغيرهما من العوامل.

وتطرق الموقع، في التقرير المرفَق بقائمته، إلى «طيران الإمارات»، فذكر أن عدد الموظفين لدى الناقلة بلغ 59.519 شخصاً حتى تاريخ 31 من مارس الماضي.

وأوضح أن الناقلة بادرت إلى تعليق رحلاتها إلى الوجهات التي تفشت فيها الإصابات بجائحة «كوفيد-19».

وتحدث التقرير عن «الاتحاد للطيران»، فذكر أنها أطلقت «برنامج الصحة والسلامة» لإرشاد مسافريها لكيفية الوقاية من الجائحة.

وأضاف التقرير أنه من الجدير بالذكر في هذا الشأن أن «الاتحاد للطيران» حصلت على الفئة الماسية من برنامج «أبيكس للسلامة الصحية» لتدقيق تدابير الصحة والسلامة على الناقلات، تقديراً لجهودها في ضمان أعلى درجات الصحة والنظافة للمسافرين على متن طائراتها.

وكان المركز الأول على القائمة من نصيب الناقلة الأسترالية «كانتاس»، وجاءت «الخطوط الجوية القطرية»، «طيران نيوزيلندا» و«الخطوط الجوية السنغافورية» في المراكز من الثاني إلى الرابع على التوالي، فيما انفردت «ايفا للطيران» التايوانية بالمركز السادس.

وجاءت «خطوط ألاسكا الجوية» الأمريكية، «كاثاي باسيفيك» من هونغ كونغ، و«الخطوط الجوية البريطانية» في المراكز من الثامن إلى العاشر، على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز