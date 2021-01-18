تسوق وتناول الطعام في دبي واربح عطلة العمر إلى المالديف

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت نخيل مولز، ذراع شركة نخيل في قطاع التجزئة، عن تعاونها مع منتجع كانديما المالديف المميز، لمنح سكان الإمارات العربية المتحدة وزوارها الفرصة للفوز بعطلة عصرية مليئة بالنشاطات.

سيتمكن زوار ﺫا بوينت ونخيل مول وبالم ويست بيتش وكلوب فيستا ماري، من التسوق وتناول الطعام واللعب، مع فرصة الفوز بعطلة رائعة عندما ينفقون 250 درهمًا إماراتيًا لدى أي من المطاعم أو متاجر التجزئة المشاركة. ويمكن الدخول في السحب من قبل الأشخاص المؤهلين بدءًا من 14 يناير وحتى 5 فبراير 2021، حيث سيتم اختيار الفائز بالجائزة الكبرى في 6 فبراير عشوائياً.

انغمس في تجربة طعام فريدة في ﺫا بوينت، مع فرصة الاستمتاع بمغامرة تذوق استثنائية في كانديما المالديف. استمتع بتناول المشروبات المنعشة عند الغروب في بالم ويست بيتش أو كلوب فيستا ماري، مع فرصة الاستمتاع بتناول مشروبات منعشة وقت الغروب في كانديما المالديف. تسوق في نخيل مول للفوز بدورة غوص بقيادة مدرب استثنائي، أو الغطس في أعماق البحار للاستمتاع بالشعاب المرجانية في رحلة على متن قارب خاص في كانديما المالديف!

الجائزة الكبرى هي الإقامة في وجهة أسلوب الحياة المطلقة التي تشمل:

• رحلات جوية من مطار دبي إلى جزر المالديف لشخصين بالغين + طفلين

• عطلة لمدة أسبوع واحد " bucket list " في كانديما المالديف

• إقامة مجانية متكاملة لمدة 6 ليالٍ / 7 أيام في أكوا فيلا مع حمام سباحة لشخصين بالغين وطفلين دون سن 12

• رحلات بالطائرة المائية الفاخرة لـ 4 أشخاص من مطار ماليه الدولي إلى كانديما على متن خطوط مانتا إير كهدية من كانديما المالديف

• تجربة تناول طعام رائعة في وجهة واحدة على الشاطئ أو جلسة مساج مجانية لمدة ساعة في منتجع esKape SPA الحصري لشخصين

• دورة غطس بقيادة مدرب متخصص لشخصين، أو تجربة الغوص في أعماق البحار للاستمتاع بالشعاب المرجانية على متن قارب خاص لشخصين

• خصم 25٪ على جميع السبا وتجارب المياه والأطعمة والمشروبات أثناء الإقامة

• استخدام مجاني لمعدات الغطس والدراجات لشخصين طوال مدة الإقامة

أنفق 250 درهمًا إماراتيًا في نخيل مول أو ذا بوينت أو بالم ويست بيتش أو كلوب فيستا ماري من 14 يناير حتى 5 فبراير، للحصول على فرصة للفوز بإجازة حصرية على جزيرة في كانديما المالديف.

يمكن المشاركة في المسابقة، عبر مسح رمز الاستجابة السريع، الي يمكن الحصول عليه عبر مكاتب خدمة العملاء أو المطاعم في أي منفذ تسوق أو مطعم في إحدى الوجهات المذكورة أعلاه. بمجرد مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئيًا، سيتم إعادة توجيه العميل إلى موقع رقمي لإدخال البيانات، بالإضافة إلى مسح الفاتورة/الإيصال والعثور على روابط موقع الويب ووسائل التواصل الاجتماعي المؤدية إلى منتجع كانديما، حيث يتم إدخال البيانات الخاصة الرسمية. سيتم الإعلان عن الفائز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما سيتم إرسال الرسائل القصيرة للإعلان عن الجائزة الكبرى في 6 فبراير.

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