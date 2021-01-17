حديقة الحيوانات بالعين تطلق موكب البطاريق أمام الزوار

المصدر: العين - وام

أطلقت حديقة الحيوانات بالعين، تجربتها المجانية الجديدة «موكب البطاريق»، في مغامرة يستمتع فيها الزوار بمشاهدة البطاريق، وهي تتمشى جماعات وفرادى أمام الحضور، في ساحة عرض الطيور، لأول مرة.

وقال مياس أحمد القرقز مدير قسم رعاية الحيوانات في حديقة الحيوانات بالعين: إن البطاريق من الطيور التي تتميز بلطافتها وجمال حركاتها ومشيتها، لذلك، ستكون هذه التجربة مليئة بالمتعة والمرح والسعادة للزوار، وهي المرة الأولى التي سيشاهد الزوار بطاريق هامبولت خارج معرضها، إنما ستتمشى طليقة على العشب، بكل بهجة وحرية.

وأضاف: نحرص على تعريف المجتمع بهذا النوع من الطيور عن قرب، من خلال قصص مربي الحيوانات والمشرفين على رعايتها، مع الإجابة عن جميع استفسارات الزوار وتساؤلاتهم التي تتعلق ببطاريق هامبولت، وعروض تقديمية تغطي جميع جوانب حياتها وسلوكها، وتدعم رسالتنا في صون الطبيعة والحفاظ على الحياة البرية.

ويمكن للزوار من جميع الفئات والأعمار، الاستمتاع بموكب البطاريق يومياً، ابتداءً من 15 يناير في الساعة الرابعة والنصف مساءً، دون الحاجة لحجز مسبق، إنما يكفي الحضور في الوقت المحدد بساحة عرض الطيور، للاستمتاع بالتجربة، والتقاط الصور التذكارية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وإرشادات الأمن والسلامة المتبعة في حديقة الحيوانات بالعين، لضمان تجربة آمنة وممتعة لجميع الزوار.

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