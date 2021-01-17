نكهات عالمية وتجارب آسرة للحواس في دبي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حزمة جديدة من الفخامة والمغامرة وتجربة الطعام الممتاز تحط الرحال في دبي، استعرضها موقع «كوندي نيست ترافلر»، تبدأ مع أول فندق في العالم والوحيد، الذي يحمل من الداخل والخارج توقيع المعمارية العالمية الراحلة زها حديد.

«ذا أوبس» وجهة ساحرة قوامها مكعب زجاجي رائع، وفراغ غير نمطي في المركز مع لمسات حديد، التي تخطئها عين الناظر إلى الخطوط المتعرجة والأشكال العضوية.

أفضل ما يمكن تذوقه من حلويات في العالم موجود هناك بتوقيع الشيف البلجيكي العالمي الحائز جائزة العام 2020 بيار ماركوليني، إضافة لخيارات مميزة كثيرة بتوقيع مختصين عالميين، مع إطلالات خلابة على المدينة وبرج خليفة.

برج العرب له محطة كذلك مع الجديد تحديداً مع «سال» لتجربة مائية ساحرة وتجربة شرق أوسطية لذيذة مع أطباق الشيف ماركو غارفانييني، وعلى مقربة من هناك يفتتح المطعم الإسباني «أمازونيسو» أبوابه في مركز دبي المالي العالمي، إضافة لمطعم «هوتونغ» الصيني المتميز وأول افتتاح في المنطقة لمطعم «لأتولييه روبوشون» الفرنسي للذواقة.

أما نادي «ذا آرتس كلوب» فيعد بتجربة مليئة بالمغامرات، ولا بد لمحبي الشاطئ من التوجه إلى «ناموس» في منتجع «فور سيزونز» للحصول على نكهة ميكونوس في الشرق الأوسط أو الاستمتاع بنكهات من بالي مع «كوكو باي» في «ذا بالم».

أما فندق «دبليو بر» على النخلة جميرا كذلك فيقدم الطاهي الإيطالي الشهير ماسيمو بوتورا «تورنو سوبيتو» في تجربة تعيدك إلى ريفييرا الإيطالية في الستينيات.

ويمكنك الاستمتاع كذلك في أقدم مناطق دبي على الخور تحديداً في فندق «مازمي كازا»، إضافة إلى بيت العطور «بيرفيوم هاوس» المكرس للتراث الإماراتي.

ويقدم «ذا غرين بلانيت» و«موشن غايت» تجارب رائعة لكل من العائلة والأطفال، وصولاً إلى حتا التي تشكل نجمة الموسم بتجاربها الرائعة متعددة الوجهات في الجبال والأجسام المائية وفنادقها وتجاربها التراثية مع «تجربة المرموم البدوية».

موقع جميرا الأثري، ومسرح الفن الرقمي ومتحف المستقبل عناوين أخرى في دبي، تستحق الزيارة والإعجاب.

أما حديقة المانغروف بالجبيل فتنقلك بعيداً من ناطحات السحاب لتجربة طبيعية تعليمية ترفيهية، وصولاً إلى «لا سال» في السعديات ومتحف اللوفر أبو ظبي وعالم فيراري دون أن ننسى باب النجوم لمحبي البراري وجبل حفيت وقصر الوطن وقصر الحصن وسواها الكثير من مناطق جاذبة، وخلابة على امتداد الإمارات

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