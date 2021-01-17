حفيت وجيس وحتا والرفيصة تتصدر الوجهات السياحية في الإمارات

المصدر: أبوظبي – وام

زاحم جبل حفيت في العين، وجبل جيس في رأس الخيمة، وسد حتا في دبي، وسد الرفيصة في مدينة خورفكان، مراكز التسوق ومناطق الجذب السياحية في الدولة، وبدأت تلك الأماكن في استقطاب نسبة كبيرة من السياح وسكان الدولة.

وأسهمت العديد من العوامل في تعزيز جاذبية تلك المناطق وتنامي الطلب على زيارتها ومن أهمها المشاريع الضخمة التي شهدتها تلك المناطق، وتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية المؤدية والمحيطة بها ومشاريع رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

وتوفر تلك المواقع وغيرها فرصة ذهبية لتنويع المنتج السياحي في الدولة، واستمرارية الطلب السياحي والإقبال في معظم أوقات السنة.

سد حتا

وتعد مدينة حتا اليوم واحدة من أهم الأماكن السياحية في إمارة دبي التي تجذب السياح إليها من أنحاء العالم بفضل مواقعها الطبيعية الخلابة، ومن أبرزها سد حتا وبحيرته المائية التي تحولت إلى وجهة سياحية يقصدها الزوار للاستمتاع بالطبيعة الفريدة وممارسة هواية التخييم ورياضة التجديف، حيث تعد البحيرة من أكبر المسطحات المائية في المنطقة.

سد الرفيصة

ويتميز سد الرفيصة في خورفكان بجماله الساحر الذي يخطف الأنظار، وقد تحولت الاستراحة التي شيّدت على ضفافه بين الجبال شاهقة إلى بؤرة تستقطب الزوار والسياح بفضل ما توفره من خدمات فاخرة ومطاعم متنوعة ومناطق ألعاب رائعة وآمنة للأطفال، إضافة إلى الممشى البالغ طوله 730 متراً والمحاط من كل جوانبه بأشجار النخيل الطويلة والنباتات والأعشاب الخضراء اليانعة.

جبل حفيت

ويعتبر جبل حفيت المقصد السياحي الأول على مستوى مدينة العين وهو من أكبر الجبال الموجودة في دولة الإمارات ويتميز بإحاطته بأشجار الغاف بشكل كبير، فضلاً عن كونه موطناً للحيوانات النادرة مثل القطط الوحشية وبعض الثدييات الصغيرة كالثعالب الحمراء وحيوان الوبر، إلى جانب عدد كبير من الطيور مثل النسور المصرية وصقر العاسوق والصقر المغربي والكثير من الطيور المهاجرة من مختلف القارات الأخرى.

جبل جيس

ويتربع جبل جيس على قائمة الوجهات السياحية الأكثر جذباً للزوار في رأس الخيمة، فهو أعلى قمة طبيعية في الإمارات بارتفاع نحو 1900 عن سطح البحر ويتمتع بمناظر طبيعية خلابة وإطلالة بانورامية رائعة على عدد من الوديان والسهول وأراض خضراء وأخرى صحراوية شاسعة وسلسلة جبال الحجر وهو يمتاز بقدرات وإمكاناته الطبيعية والبيئية التي أهلته لأن يكون وجهة لهواة ومحترفي رياضة تسلق الجبال وعشاق المغامرات، حيث يضم أطول مسار انزلاقي في العالم يمتد 2.83 كيلو متر.

وتزخر الإمارات بالعديد من المواقع الطبيعية والتاريخية التي يتوقع أن تشهد تحولاً في مستوى الخدمات المقدمة فيها، لتدخل ضمن قوائم المناطق السياحية وهو ما سيعزّز من الخيارات السياحية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز