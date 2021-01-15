جزيرة النور.. سحر طبيعة الشتاء

تقدم جزيرة النور على الضفاف الشمالية لبحيرة خالد في قلب مدينة الشارقة باقات متنوعة لعدد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تلائم جميع أفراد العائلة، وتتيح لزوارها الاستمتاع بمشاهد طبيعية ساحرة في عطلة نهاية الأسبوع، وخصوصاً في موسم الشتاء.

على الضفاف الشمالية لبحيرة خالد في قلب مدينة الشارقة، وعلى مقربة من جامع النور أشهر مساجد الإمارة، الذي يجسد عراقة التصميم العمراني الإسلامي لكثرة قبابه وارتفاع مئذنته، تستقبل جزيرة النور، إحدى أبرز الوجهات السياحية العائلية والترفيهية في الشارقة ودولة الإمارات، وتقدم جزيرة النور باقات متنوعة لعدد من الفعاليات الترفيهية والتعليمية التي تلائم جميع أفراد العائلة، كما تتميز بتصاميمها المعمارية المعاصرة، وبمنحوتاتها الفنية التي تحكي قصص الإبداع الإنساني ونتاجه الفني عبر الزمن مشكلة وجهة سياحية استثنائية تمتد على 45470 ألف متر مربع، تجمع بين المتعة والفائدة وتراعي في تصميمها المزج بين الثقافة والفنون والترفيه وسحر الطبيعة.

تفاعل

وتتيح الجزيرة، المميزة بأسلوبها المعماري البيئي ومشهدها الطبيعي التفاعلي الملهم، تجربة «مشاهدة السماء»، حيث تأخذ الزائر في رحلة «فلكية» للاستمتاع برؤية القمر والأجرام السماوية عن قرب عبر استخدام المنظار الفلكي، كما تعرفه بـ «بيت الفراشات الصغير» من خلال تنظيم جولة برفقة مرشد وساعة تدريبية يتعلم خلالها الزائر كيفية الاهتمام بالفراشات ورعايتها وخصوصاً للأطفال بين 6 و15 عاماً، كما يستطيع الزوار استكشاف الجزيرة عبر «جولة حرة» تتضمنها الباقات المقدمة، حيث يتعرفون على مرافقها وتفاصيلها الخلابة ومحيطها الذي يتميز بالمناظر الطبيعية الخضراء وبانتشار الطيور حول الجزيرة وبالقرب من الشاطئ.

استكشاف

وتنمي الجزيرة لدى الصغار حب الاستكشاف والمغامرة، من خلال باقة «مستكشف الجزيرة الصغير»، حيث يتم تزويد الزوار بخريطة مصممة خصيصاً لاكتشاف الجزيرة ومعالمها، بالإضافة إلى الخوض في متاهة لاكتشاف معلومات مثيرة عن الجزيرة، فضلاً عن مجموعة من الألعاب التي سيحصل عليها الزوار أثناء رحلتهم الاستكشافية.

تجربة

ومن التجارب التي يمكن للزائر الاستمتاع بها، قضاء «تجربة عشاء على شاطئ الجزيرة»، وذلك عن طريق حجر طاولة بجوار مياه الشاطئ والاستمتاع بمناظر مدينة الشارقة الخلابة، إلى جانب متابعة عروض نافورة المجاز المائية الراقصة، حيث تشمل هذه الباقة إلى جانب العشاء جولة في الجزيرة برفقة مرشد، كما توفر الجزيرة ممراً خشبياً طويلاً ينقل الزوار إلى مختلف أنحاء الجزيرة على أنغام الموسيقى، كما تحتضن الجزيرة العديد من عوامل الجذب السياحي مثل ديوان الآداب، ومنطقة ألعاب الأطفال وغيرها من المرافق التي جعلت منها مُلتقى مثالياً للعائلات وعشاق الطبيعة ومحبي الأجواء الحافلة بالترفيه والثقافة والجمال

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