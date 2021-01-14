إتش هوسبيتاليتي الإماراتية تستحوذ على فندق لو ميريديان في جزيرة سيشل

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت إتش هوسبيتاليتي كولكشن، وهي جزء من أبوظبي كابيتال جروب، ومقرها في الإمارات، عن إضافة فندق لو ميريديان فيشرمانز كوف من فئة الخمس نجوم في سيشيل إلى محفظتها سريعة النمو. سيتم تغير اسم المنتجع الواقع في قلب أرخبيل سيشيل إلى منتجع فيشرمانز كوف.

يقع منتجع فيشرمانز كوف في ماهي، على شاطئ بو فالون الشهير، مع إضافة المنتجع التاريخي الجديد إلى محفظتها، تواصل إتش هوسبيتاليتي كولكشن امتلاك مجموعة قوية من الفنادق والمنتجعات حول العالم.

وتعليقاً على ذلك، قال كلوديو كاباتشيولي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إتش هوسبيتاليتي كولكشن: «يسعدنا الإعلان عن الاستحواذ على هذا العقار المتميز- وهو أول فندق تم افتتاحه في جزيرة سيشل عام 1943، حيث يتمتع الفندق بإرث تراثي ضخم مرتبط به. سوف تعمل المجموعة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للضيوف والتأكد من جودتها، ومن ثم ستتم إضافة المنتجع تحت مظلة علامتنا التجارية للفنادق والمنتجعات من فئة 5 نجوم- التي تقدم تجارب متطورة ومتميزة لتمكين الضيوف من خوض لحظات لا تنسى من خلال رؤية جديدة».

من خلال مجموعة من الفنادق ذات المواقع الاستراتيجية في الوجهات السياحية الرئيسية، تمتلك إتش هوسبتاليتي كولكشن مجموعة من خمسة فنادق ومنتجعات ولديها خطة توسع للسنوات المقبلة.

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