"طيران الإمارات" تعلق رحلاتها إلى جنوب إفريقيا مؤقتاً

المصدر: دبي - عمرو عادل

قالت طيران الإمارات، إنها ستعلق مؤقتاً جميع الرحلات المتجهة من وإلى جمهورية جنوب إفريقيا اعتبارا من يوم السبت المقبل وذلك لأسباب تشغيلية.

وأضافت الناقلة اليوم الخميس في تحديث نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أنه سيتم تعليق الرحلات الجوية من 16 يناير إلى 28 يناير 2021.

وأضافت أن رحلات جنوب إفريقيا الثلاثة الأخيرة ستكون في 15 يناير الجاري.

وأشارت إلى أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في جنوب إفريقيا في الفترة من 16 يناير إلى 28 يناير للسفر في نقطة انطلاقهم.

ويجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال طيران الإمارات للحصول على خيارات إعادة الحجز.

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