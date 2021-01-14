"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها اليومية بين الشارقة والدوحة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن استئناف رحلاتها من مطار الشارقة الدولي الى العاصمة القطرية "الدوحة" بدءً الاثنين الموافق 18 يناير الجاري.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة عبر الموقع الإلكتروني للناقلة أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وعلاوة على ذلك، توفر "العربية للطيران" تغطية عالمية مجانية ضد فيروس "كوفيد-19" لجميع المسافرين على متن رحلاتها.

وستكون هذه التغطية مشمولة تلقائياً عند الحجز دون الحاجة إلى إبراز أية وثائق إضافية، وتسري لمدة 31 يوماً تبدأ من تاريخ إقلاع الرحلة وتشمل النفقات الطبية وتكاليف الحجر الصحي أيضاً.

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