«ويز إير أبوظبي» تبيع 3 آلاف تذكرة وسط طلب استثنائي على رحلاتها

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال جوزيف فارادي رئيس مجلس إدارة الناقلة الوطنية الأحدث «ويز إير أبوظبي»، إن هناك طلباً استثنائياً على رحلات الناقلة لا سيما بعد بيع نحو 3 آلاف تذكرة حتى الآن.

وأضاف فارادي، في احاطة إعلامية اليوم بمناسبة انطلاق رحلات الناقلة إلى أثينا غداً، أن الناقلة تستهدف وصول أسطولها إلى 50 طائرة في غضون 10 سنوات.

وستبدأ «ويز إير أبوظبي»، التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة «القابضة» ومجموعة «ويز إير» القابضة، عملياتها رسمياً غداً من مطار أبوظبي الدولي، بتدشين رحلتها الافتتاحية إلى أثينا، بأسعار تبدأ من 129 درهمًا، فيما تستعد لتشغيل رحلاتها إلى مدينة ثيسالونيكي اليونانية من أبوظبي في 4 فبراير 2021 بأسعار تبدأ من 149 درهمًا.

من جانبه، قال كيس فان شايك، المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، إن الناقلة تقدم نموذج سفر اقتصادي جديد في أبوظبي، تتيح من خلاله للمسافرين إمكانية الحصول على خيارات جديدة وبأسعار تنافسية.

وأضاف شايك، أن شبكة وجهات الناقلة ستشهد توسعاً سريعاً إلى الوجهات التي خططنا لها ضمن قائمة الدول الخضراء، وتشمل شبكة الوجهات المخطط ربطها مع أبوظبي الإسكندرية، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان، حيث سيتم إطلاق الرحلات الجوية إلى هذه المدن باعتبارها ضمن قائمة "الدول الخضراء"، إلى جانب إطلاق المزيد من الوجهات مع توسيع الشركة لأسطولها في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة.

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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