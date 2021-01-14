مصر للطیران تشغل رحلة مجدولة يومياً إلى الدوحة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعتزم مصر للطيران تشغيل رحلة واحدة يومياً من القاهرة إلى الدوحة وإضافة، رحلة أخرى في حالة زيادة الطلب، وذلك في ضوء قرار الدولة المصرية بإعادة فتح المجال الجوي لتسيير رحلات من وإلى دولة قطر، وفق وسائل إعلام مصرية.

ومع استئناف الرحلات الجوية بين البلدين، يحق لشركتي مصر للطيران والخطوط القطرية وأيضاً شركات الطيران القطري استئناف الحركة الجوية وإرسال جداول تشغيل للرحلات لسلطتي الطيران المدني المصري والقطري للموافقة عليها.

وقد أوضح الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه سوف يتم الإعلان عن موعد تشغيل الرحلات بمجرد الانتهاء من إجراءات التصاريح اللازمة للتشغيل بين سلطتي الطيران بين البلدين و إعداد جدول الرحلات ووضعها على أنظمة التشغيل والإعلان عنها عبر وسائل البيع المختلفة لمصر للطيران.

وأفادت مصادر من هيئة الطيران المدني ووزارة الطيران أنه سيجري تفعيل اتفاقيات النقل الجوي التي تسمح لشركات الطيران المصرية والقطرية بتنظيم رحلات جوية لنقل الركاب والبضائع بين البلدين، وأن التنفيذ يستلزم بعض الوقت للحصول على التصاريح اللازمة للتشغيل.

كذلك ألغت وزارة الطيران المدني بجمهورية مصر العربية إعلان الطيران الخاص بحظر الطائرات القطرية من الهبوط أو عبور المجال الجوي المصري.

ورحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” بتوقيع بيان “العلا التضامن والاستقرار”، خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي شهدت قيام المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بإعادة فتح الحدود الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر.

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