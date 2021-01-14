مجموعة الحبتور تدرس بناء منتجع سياحي في «حتا»

المصدر: دبي - البيان

كشف خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، أن الشركة تبحث بناء منتجع سياحي في منطقة «حتا»، مشيراً إلى أن الشركة تملك 100 ألف متر مربع، وهي جاهزة للاستثمار السياحي، ولكن ننتظر القرار من السلطات بالبدء بالعمل في هذا المنتجع.

وأكد في تصريحات على هامش طرح وحدات برج آمنة للبيع أمس، وهو البرج الثالث في مجمع الحبتور السكني، أن عام 2021، هو عام التفاؤل بانكشاف هذه الأزمة الصحية، متوقعاً عودة المستثمرين والسياح إلى دبي، ولفت إلى أن حفل الإطلاق شهد مستثمرين من كل دول العالم، مؤكداً على نجاح دبي في الفترة الأخيرة في استقطاب السائح ذو الملاءة المالية الكبيرة، والقادرة على الإنفاق، حيث أصبحت الإمارة مركزاً للكثير من المشهورين في كل المجالات.

وبلغت قيمة الاستثمارات في «برج آمنة» الذي تم طرح وحداته للبيع 1.250 مليار درهم، ويتكون البرج من 73 طابقاً، بإجمالي عدد وحدات 537 وحدة سكنية فخمة منها 4 بنتهاوس فائقة الفخامة، ويحتوي البرج على واحدة من أغلى وحدات الـبنتهاوس بدبي، ويقدر سعرها بـ205 ملايين درهم، حيث يقع البنتهاوس في الدور الـ71 من البرج، ويحتل طابقاً كاملاً، ويقع في أجمل منطقة في دبي، حيث يقع على شارع الشيخ زايد، ويطل مباشرة على طول قناة دبي المائية من كل الجهات.

وأطلق خلف الحبتور، وحدات برج آمنة للبيع في السوق، خلال حفل استقبال أقيم في البرج التابع للمجموعة السكنية في الحبتور سيتي.

وفي قلب المشروع الذي تبلغ مساحته مليون قدم مربع، تتكون المجموعة السكنية من ثلاثة أبراج فخمة، نوره وآمنه وميره، حيث تضم المباني الشاهقة الثلاثة 1460 شقة فخمة. تتميز الوحدات التي تتراوح من غرفة واحدة إلى سبع غرف، بإطلالات خلابة على أفق دبي الشهير. وتحتوي كل غرفة على حمام بداخلها. وبإمكان سكان الشقق أيضاً الإفادة من طابق حوض السباحة الذي يشبه المنتجعات ويُعتبَر الأكبر في المنطقة، إذ تفوق مساحته 120 ألف قدم مربع.

وقد علّق خلف الحبتور: «يسعدني أن أعلن أننا شهدنا خلال الجائحة طلباً قوياً على العقارات التابعة لمجموعتنا، من المستثمرين المحليين والدوليين على السواء. يثق المستثمرون في قيمة عقارات دبي، لا سيما العقارات التي تتميز بجودتها العالية وموقعها المتميز».

أضاف الحبتور: «قررنا إطلاق برج آمنة اليوم لتأكيد ثقتنا بسوق دبي. لا مثيل لهذا المشروع في أي مكان آخر في العالم. إنه مشروع فريد من نوعه بسبب موقعه على ضفاف قناة دبي المائية وشارع الشيخ زايد. إنها وجهةٌ لا تضاهى في عالم اللايفستايل، مع مرافق استثنائية. بإمكان سكان الشقق الإفادة من الخدمات التي تُقدّمها الفنادق الدولية الثلاثة في مجمع الحبتور سيتي. والاستمتاع بالعرض المسرحي العالمي لابيرل».

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