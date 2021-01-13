بالأسماء.. السعودية تحذر من السفر إلى هذه الدول

المصدر: البيان الإلكتروني

حذرت المملكة العربية السعودية مواطنيها من السفر إلى عدد من الدول دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

وأوضحت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، على صفحتها الرسمية في "تويتر"، أن القرار يأتي في ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، واستمرار تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.

وأكد مصدر مسؤول في الوزارة أنه حرصاً على سلامة وأمن المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل الظروف الأمنية وحالات عدم الاستقرار السائدة في عدد من الدول، فقد حذّرت وزارة الداخلية المواطنين من السفر إلى ليبيا، وسوريا، ولبنان، واليمن، وإيران، وتركيا، وأرمينيا، والصومال، والكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا، وروسيا البيضاء، دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية.

ويشمل القرار أي دول أخرى لم يتم بعد السيطرة على الجائحة فيها أو ثبت انتشار السلالة المتحورة من الفيروس فيها.

ودعت الوزارة المواطنين الموجودين، أو الذين قد يوجدون في هذه الدول مستقبلاً، إلى المبادرة بالتسجيل بشكل عاجل لدى سفارات المملكة هناك.

وأهابت بالمواطنين الراغبين في السفر إلى الدول المسموح بها بتوخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي يسودها عدم الاستقرار أو تشهد انتشاراً للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة أياً كانت وجهتهم.

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