بوينغ تسلّم ثلاث طائرات شحن من طراز 777 للخطوط الجوية القطرية

المصدر: البيان الإلكتروني

تسلمت الخطوط الجوية القطرية للشحن اليوم ثلاث طائرات شحن من طراز بوينغ 777، حيث تواصل الشركة بناء أسطول الشحن لديها عبر أكبر طائرات شحن في العالم وأكثرها قدرة.

ويأتي تسليم الطائرات الثلاث في الوقت الذي يلعب فيه الشحن الجوي دوراً محورياً وسط انتشار جائحة كوفيد-19 وخصوصاً بالنسبة للقاحات المعتمدة حديثاً، ومن المتوقع أن يزيد حجم تسليم طائرات الشحن بنسبة تتجاوز 4% خلال العقدين المقبلين. ويمثل هذا الإنجاز تسليم الطائرة رقم 200 من طراز 777 للشحن.

ومع وصول طائرات 777 الثلاث، أصبحت الخطوط الجوية القطرية للشحن تُشغّل الآن 24 طائرة من هذا الطراز بالإضافة إلى طائرتي شحن من طراز 747-8. وبصفتها إحدى الشركات الرائدة في العالم من حيث الشحن الجوي، تتميز "القطرية" بقدرتها على تسليم البضائع إلى أكثر من 60 وجهة شحن حول العالم عبر مركزها في الدوحة، كما تقوم الشركة بتسليم الشحنات عبر طائرات الركاب إلى شبكة واسعة من الوجهات.

سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، صرّح بقوله: "سنستطيع مع وصول الطائرات الجديدة هذه توفير المزيد من قدرات الشحن في السوق لتلبية الطلب المتزايد أثناء فترة الوباء.

وسوف تمكننا القدرة الإضافية أيضاً من تعزيز الخدمات اللوجستية المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كوفيد-19 والذي من المتوقع أن يكون أحد أكبر التحديات اللوجستية للقطاع.

وسنتمكن بفضل استثماراتنا في الابتكار وتوسيع الأسطول من تلبية المتطلبات اللوجستية لعملائنا وتسهيل استمرارية التجارة العالمية".

وتستطيع طائرة بوينج للشحن من طراز 777 أن تطير 4,970 ميلاً بحرياً (9,200 كيلومتر) وأن تنقل حمولة بوزن يصل إلى 224,900 رطل (102,010 كغ). وتسهم قدرة الطائرة على الطيران لمسافات بعيدة في توفير التكلفة الكبيرة على المشغلين، حيث تقلل عدد مرات التوقف من رسوم الهبوط والازدحام وتكاليف مناولة البضائع وأوقات التسليم.

وقال إحسان منير، نائب الرئيس الأول للمبيعات التجارية والتسويق لدى شركة بوينج: "تعمل الخطوط الجوية القطرية للشحن خلال هذه الأوقات الصعبة على نقل المساعدات الإنسانية والسلع الطبية للدول المحتاجة، ونحن فخورون بأن أسطولها المتنامي من طائرات شحن 777 يدعم هذه الجهود الجديرة بالثناء. ونقدر شراكتنا الطويلة مع الخطوط الجوية القطرية وثقتهم بطائرات شحن 777 باعتبارها العمود الفقري لعمليات الشحن الجوي العالمية التوسعية".

تعد طائرة شحن 777 الآن أكثر طائرات بوينغ مبيعاً، حيث طلب العملاء من جميع أنحاء العالم 242 طائرة 777 منذ بدء برنامج التصنيع في العام 2005، بما في ذلك 45 طائرة في العام 2018. وتوفر شركة بوينج الرائدة في سوق طائرات الشحن الجوي أكثر من 90% من طائرات الشحن المخصصة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الطائرات الجديدة وتلك التي تم تحويلها إلى طائرات شحن.

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