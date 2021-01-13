مطارات دبي تعلن تحديث متطلبات السفر إلى المملكة المتحدة

المصدر: دبي - البيان

أفادت مؤسسة مطارات دبي، بأنه على المسافرين من دبي إلى المملكة المتحدة، تقديم شهادة نتيجة اختبار الإصابة بكوفيد-19 (بي سي آر) سلبية، قبل ما لا يزيد عن 72 ساعة من المغادرة، من مركز اختبار معتمد، ابتداء من الساعة 12:00 (بتوقيت الإمارات) في 15 يناير الجاري.

وقالت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنه على المسافرين أيضاً اعتباراً من يوم 12 يناير الجاري عزل أنفسهم لمدة 10 أيام عند الوصول.

وأعلنت وزارة السفر البريطانية في بيان هذا الأسبوع أنَّه اعتباراً من صباح أمس الثلاثاء، سيتعيَّن على الأشخاص العائدين إلى بريطانيا من الإمارات عزل أنفسهم لمدة 10 أيام.

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