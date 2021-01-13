المصدر: دبي- فاتن صبح

أكد موقع «ماريلاند ريبورتر» أن متعة السفاري في دبي تجربة لا تفوّت. ونشر الموقع مقالاً بعنوان: «لماذا يجب أن تخوض تجربة السفاري في رحلتك المقبلة لدبي؟»، قال فيه: سواء كنت في دبي في زيارة عمل أو لقضاء العطلة فإن حدثاً ضخماً سيفوتك وستندم عليه لدى عودتك إذا لم تختبر رحلة سفاري في الصحراء.

أماكن الجذب

وأضاف الموقع: مع أن الإمارات تحفل بعدد من أماكن الجذب السياحي من ناطحات سحاب ساحرة ومراكز تسوق فاخرة، إلا أن نكهة دبي الحقيقية لا تكتمل إلا برحلة سفاري صحراوية لا بدّ من القيام بها عند زيارة الإمارات، وقد يكون هناك الكثير من الصحارى المنتشرة حول العالم، إلا أن للصحراء العربية سحرها الخاص.

عشاق المغامرة

وقال: إنه يمكن لرحلة فوق الكثبان الرملية الذهبية أن تكون رحلة العمر التي لا تنسى، لا سيما إذا أضيف إليها مشهد شروق الشمس وغروبها بين الكثبان. وأكد أن عشاق المغامرة حصتهم كبيرة مع تجربة السفاري في دبي التي لا تقتصر على جولة بالسيارة المجهزة فوق الرمال، بل هناك أيضاً متعة ركوب الجمال والتزلج على الرمل وحتى ركوب المناطيد.

تجربة مثيرة

وتتوفر هذه التجربة المثيرة التي لا بدّ للسياح من خوضها بتكاليف مقبولة جداً تضمن المتعة والاحتفال، حيث بين شروق الشمس وغروبها فوق رمال الصحراء تكثر النشاطات والمغامرات قبل الاختتام بجلسة تأمل لمشهد الغروب المهيب.

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