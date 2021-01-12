هاكاسان أبوظبي يعلن عن "ليلة السادة"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن هاكاسان أبوظبي، المطعم الكانتوني الشهير في العاصمة، عن عودة الليلة الخاصة بالرجال تحت عنوان "ليلة السادة" الفاخرة والأنيقة.

وخلال هذه الأمسية، سيتمكن الضيوف من الاسترخاء على التراس بإطلالته على مناظر الأفق المتلألئ للعاصمة أبوظبي، والاستمتاع بضيافة هاكاسان ومأكولاته الأصيلة.

وسيحظى السادة بفرصة مشاهدة منصة عرض مخصصة للأقمشة الحصرية وأجود أنواع الملابس الرجالية المصممة حسب الطلب والتعرف إلى دار الخياطة الحرفية "بيسبوك إيطاليا"، العلامة التجارية المتخصصة في ابتكار أفخر البدلات الرجالية.

واقترن اسم "بيسبوك إيطاليا" عالمياً بالملابس الرجالية الفاخرة، وخدمة تفصيل الملابس حسب الطلب، وتستخدم لذلك أفخر أنواع الأقمشة من أرقى بيوت الأزياء الإيطالية التي تتم خياطتها في نابولي، ما يجعلها مثالية الاحتفالات الرسمية والعمل والمناسبات الاجتماعية.

وتبدأ الأمسية عند الساعة 7 مساءً، وتستمر حتى وقت متأخر، ما يعدّ مناسبة مثالية كي يلتقي الرواد أصدقاءهم ضمن أجواء ساحرة وجذابة.

وبعد النجاح الباهر لـ"ليلة للسادة" السابقة التي كانت مفعمة بالألفة والعروض المميزة لأرقى العلامات التجارية المحلية، ستتجدد هذه المناسبة الحصرية التي لا تفوَّت في أكثر الأماكن روعة في أبوظبي كل ليلة خميس خلال شهر يناير.

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