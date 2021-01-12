«طيران الإمارات» توسع عملياتها بالأمريكتين

المصدر: دبي - البيان

وسعت «طيران الإمارات» عملياتها في الأمريكتين مع تنامي الطلب، بعد استئناف خدماتها إلى كل من سياتل ودالاس وسان فرانسيسكو، ما يوفر لعملائها سفراً سلساً عبر دبي من وإلى الوجهات الشهيرة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا. ومع إضافة هذه الوجهات الثلاث تصل شبكة طيران الإمارات في أمريكا الشمالية إلى 10 وجهات. كما ستوفر الناقلة رحلة أسبوعية خامسة إلى ساو باولو.

من جانب آخر، حققت الإمارات للشحن الجوي 10 إنجازات خلال 2020 أظهرت فيها التزامها وريادتها في المحافظة على استمرارية سلاسل التوريد العالمية للسلع الأساسية، بما في ذلك نقل لقاحات «كوفيد19»، كما واصلت طوال العام نقل السلع والمنتجات الأساسية وربط الخطوط التجارية الحيوية عبر القارات من خلال المرونة والاستجابة بصورة مبتكرة للظروف العالمية.

1. 100 وجهة في 100 يوم

2. استخدام طائرات الركاب للشحن

3. التحميل على المقاعد والخزائن العلوية

4. تعديل الدرجة السياحية لتحميل البضائع

5. طائرات A380 لعمليات الشحن

6. مركز مخصص للقاحات «كوفيد19»

7. نقل لقاحات «فايزر- بيونتيك»

8. الالتزام نحو القضايا الإنسانية

9. إطلاق خدمة جديدة إلى المكسيك

10. عام على إطلاق «إيميريتس ديليفرز»

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