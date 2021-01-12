10 إنجازات تعزز ريادة «الإمارات للشحن الجوي» عالمياً

المصدر: دبي - البيان

ضاعفت الإمارات للشحن الجوي في عام 2020 التزامها كشريك عالمي موثوق به للشركات والمجتمعات في مواجهة الآثار المدمرة لجائحة «كوفيد19» على الصناعات العالمية وعلى حياة الناس، ما عزز ريادتها لصناعة الشحن الجوي العالمية.

وواصلت الإمارات للشحن الجوي طوال العام نقل السلع والمنتجات الأساسية وربط الخطوط التجارية الحيوية عبر القارات من خلال المرونة والاستجابة بصورة مبتكرة للظروف غير المسبوقة والمتغيرة بسرعة التي سادت الأسواق العالمية.

وفيما يلي 10 إنجازات بارزة أظهرت فيها الإمارات للشحن الجوي التزامها وريادتها في المحافظة على استمرارية سلاسل التوريد العالمية للسلع الأساسية، بما في ذلك نقل لقاحات «كوفيد19».

1 100 وجهة في 100 يوم: عندما علقت طيران الإمارات عمليات نقل الركاب حول العالم في أواخر مارس 2020 لمواجهة الجائحة، فقدت الإمارات للشحن الجوي نسبة كبيرة من سعة الشحن العالمية، ولم تتمكن لفترة وجيزة من الوصول سوى إلى شبكة وعمليات أسطولها المكون من 11 طائرة شحن طراز بوينج 777F، إلا أنها سارعت، على الرغم من ذلك، إلى إعادة بناء عملياتها العالمية، وتمكنت في غضون 100 يوم من 25 مارس 2020 من إعادة ربط 100 وجهة عالمية عبر القارات الست برحلات شحن منتظمة أسبوعياً.

2 استخدام طائرات الركاب للشحن: في خطوة غير مسبوقة، وفي مواجهة أوضاع غير عادية، بدأت الإمارات للشحن الجوي في أواخر مارس 2020 استخدام طائرات الإمارات البوينج 777-300ER لرحلات الشحن فقط، وتحميل 40 - 50 طناً من البضائع في عنابر الشحن على كل طائرة، ونقلت معدات الوقاية الشخصية ومجموعات الاختبار ومنتجات أساسية أخرى.

3 التحميل على المقاعد والخزائن العلوية: في خطوة تاريخية أخرى، بدأت الإمارات للشحن الجوي، في أبريل 2020، تحميل معدات الوقاية الشخصية وسلع أخرى مختارة على مقاعد الدرجة السياحية وفي الخزائن العلوية داخل مقصورات الدرجة السياحية على الطائرات لاستيعاب كميات أكبر من الشحنات الأساسية.

4 تعديل الدرجة السياحية لتحميل البضائع: لتلبية الطلب العالمي الكبير على معدات الوقاية الشخصية والإمدادات الطبية والأغذية والسلع الأساسية الأخرى، قامت طيران الإمارات بتعديل 10 طائرات ركاب بوينج 777-300ER في مركز الإمارات الهندسي بدبي، ولعبت هذه الطائرات دوراً رئيساً في توفير الاتصال بين أسواق الإنتاج والاستهلاك.

وعملت طيران الإمارات منذ يونيو 2020 على تحويل عدد آخر من طائرات البوينج 777-300ER لتلبية الطلب العالمي على سعة الشحن الجوي.

5 طائرات A380 لعمليات الشحن: في أكتوبر الفائت، بدأت الإمارات للشحن الجوي تشغيل طائرات إيرباص A380 لأداء رحلات شحن مستأجرة (تشارتر) لتلبية طلب العملاء على سعة شحن إضافية. ونقلت أول رحلة تشارتر بطائرة A380 إمدادات طبية من سيول إلى أمستردام عبر دبي.

6 مركز مخصص للقاحات «كوفيد19»: إدراكاً منها لحجم الجهد اللوجستي المطلوب لتوزيع لقاحات «كوفيد19» في جميع أنحاء العالم، بدأت الإمارات للشحن الجوي في أغسطس 2020 التخطيط لإنشاء بنية تحتية وقدرات وخبرات لنقل وتخزين وتوزيع اللقاحات على أكمل وجه.

وفي أكتوبر 2020، أعلنت الناقلة أن أكبر مركز جوي في العالم مخصص للقاحات «كوفيد19» أصبح جاهزاً في محطة الشحن التابعة لها في دبي الجنوب، وأنها شكّلت فريق استجابة سريعة للتعامل مع أي طلبات لنقل اللقاحات.

7 نقل لقاحات (فايزر- بيونتيك): حققت الإمارات للشحن الجوي إنجازاً تاريخياً في 22 ديسمبر بنقل الدفعة الأولى من لقاحات (فايزر- بيونتيك) إلى دولة الإمارات لصالح هيئة الصحة بدبي من بروكسل على الرحلة «إي كيه 182».

8 الالتزام نحو القضايا الإنسانية: واصلت الإمارات للشحن الجوي التزامها القوي نحو المجتمعات المتضررة من الأزمات الإنسانية. فقد شاركت، خلال أغسطس 2020، في مبادرة الجسر الجوي بين دبي ولبنان من خلال تخصيص سعة شحن لمواد الإغاثة التي نُقلت إلى بيروت.

9 هولا غوادالاخارا: أطلقت الإمارات للشحن الجوي في سبتمبر 2020 رحلتين أسبوعياً بطائرات الشحن إلى غوادالاخارا بالمكسيك، ما أضاف وجهة جديدة لم تخدمها الناقلة من قبل وأوجد مزيداً من الفرص التجارية.

10 سنة أولى «إيميريتس ديليفرز»: أكملت منصة تسليم التجارة الإلكترونية «إيميريتس ديليفرز»، التي طورتها الإمارات للشحن الجوي والمتاحة لسكان دولة الإمارات للتسوق من المواقع الإلكترونية الأمريكية، عامها الأول من العمليات بنجاح وإضفاء الابتسامة والبهجة على عملائها الذين يتسوقون عبر الإنترنت.

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