«ويجو»: استئناف حركة الطيران يعزز النشاط الاقتصادي والسياحة بين الإمارات والسعودية

المصدر: دبي - عمرو عادل

أفادت شركة «ويجو» المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، بأن الإمارات من الدول الأكثر استفادة في المنطقة من استئناف حركة الطيران من وإلى المملكة العربية السعودية.

وقال مأمون حميدان، المدير العام للشركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، لـ«البيان الاقتصادي»، إن استئناف حركة الطيران سوف يعزز عودة النشاط الاقتصادي والتجاري وحركة السياحة بين الإمارات والسعودية.

وأعلنت شركات «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» عن استئناف رحلاتها إلى السعودية بعد أن أعلنت المملكة عن انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية، والسماح للمسافرين بدخول البلاد اعتباراً من مطلع الأسبوع الماضي، بعد حظر استمر أسبوعين بسبب مخاوف من سلالة جديدة لفيروس «كوفيد19».

مكاسب فورية

وأضاف حميدان أن قرار السعودية حصد مكاسب فورية لقطاع الطيران في المملكة والمنطقة، حيث شهدت عمليات البحث عن الرحلات الجوية إلى المملكة عبر موقع «ويجو» قفزة بنسبة 204%، مع توقع المزيد من الطلب في الأيام المقبلة.

وأضاف المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، أن هذه خطوة جيدة نحو إنعاش قطاع السياحة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وتشكل السعودية نسبة كبيرة من قطاع السياحة في منطقة الشرق الأوسط والخليج.

عودة الحركة

وتوقع حميدان أن يتعافى قطاع السياحة والسفر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليقترب من مستويات عام 2019 بحلول نهاية عام 2021 خصوصاً بعد الإعلان عن توفير لقاحات «كوفيد19» حول العالم تدريجياً ومع عودة الحركة للطيران واستئناف الرحلات من المنطقة.

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