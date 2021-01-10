حصن فلج المعلا.. تواصل حضاري

المصدر: أم القيوين - وام

تولي حكومة أم القيوين متمثلة بدائرة السياحة والآثار اهتماماً كبيراً بالمباني التاريخية والمواقع الأثرية في الإمارة، من خلال حمايتها والحفاظ عليها لتعزيز وتثقيف الجيل الجديد بأهمية التراث.

وتبذل الدائرة جهوداً كبيرة للحفاظ على التراث العمراني وإعادة تجديده وإبراز الجانب التاريخي والتراثي العميق للمنطقة ومواكبة التطور والحداثة في مجال الحفاظ والترميم حسب المعايير الدولية، نظراً لأهمية التراث ودوره في الحضارة الإنسانية وباعتباره الصبغة الأساسية للمجتمع والهوية الوطنية.

ويعد «متحف حصن فلج المعلا في أم القيوين» زاخراً بكنوزه العريقة، والذي كان حصناً يعود تاريخ بنائه إلى العام 1800 في عهد الشيخ عبدالله بن راشد الأول بهدف حماية الجهة الشمالية والبرية في الإمارة.

وأشارت الدائرة إلى أن الحصن يقع في واحة فلج المعلا، والذي كان يعتبر مصيفاً لأهالي الإمارات في الماضي، حيث تكثر فيها زراعة النخيل، والليمون، والخضروات، ويتكون من بناء مربع الشكل ويضم برجين، أحدهما في الجهة الشمالية الشرقية، والآخر في الجهة الجنوبية الغربية، ويتكون من مجلس كبير للحاكم، بالإضافة إلى المربعة، وتطل الردهات الثلاث على فناء داخلي، يلحق بالحصن مسجد يسمى مسجد فلج المعلا، وبني الحصن من حجارة الوادي والجص كمادة رابطة، وخشب الجندل والدعون للتسقيف، بجانب استخدام خشب التيك في الأبواب.

وأوضحت دائرة السياحة والآثار أنه في عام 2009 أمر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بترميم حصن فلج المعلا والمسجد التابع له، وفي عام 2015 تم إعادة افتتاح حصن فلج المعلا وملحقاته.

وقالت إن الحصن أصبح مزاراً مهماً خصوصاً بعد افتتاحه وإضافة العديد من المرافق له، حيث أصبحت الساحة الخارجية للحصن منبراً لصغار التجار والأسر المنتجة يعرضون من خلالها مختلف الأشغال اليدوية أبرزها الأزياء الشعبية التي تعد خير لسان يعبر عن عادات وتقاليد المجتمعات وتراثها.

وقامت الدائرة ببناء مجلس ملحق للحصن وقد سمي باسم «مجلس الشيخ سعود للتواصل الحضاري».

وذكرت الدائرة أن الحصن يحتوي على مسجد ألحق بحصن فلج المعلا، وهو يتكون من مربعة كبيرة للصلاة ومحراب وقد بني في عهد الشيخ عبدالله بن راشد الأول، من الحجارة الطينية واستخدم خشب الجندل والدعون للتسقيف.

وتضم غرفة الآثار في حصن فلج المعلا مجموعة من اللقى الأثرية المهمة من المواقع التابعة للإمارة وأهمها موقع الدور وتل الأبرق وجزيرة الأكعاب وموقع حزيوه ومن المكتشفات المعروضة مجموعة من الفخاريات وأدوات الصيد التي كانت تستخدم في تلك الفترة، ومجموعة من التماثيل والدمى، وأدوات الزينة التي كانت تتزين بها المرأة في تلك الفترة، ويعرض فيها أيضاً فيديو عن جميع المواقع الأثرية التابعة للإمارة.

كما تضم الغرفة أنواع الأسلحة التي استخدمت في الصيد والحروب وهناك أنواع من البنادق والسيوف والمسدسات ومحزم للطلقات.

وتعرض في غرفة الحرف الشعبية أدوات الحلاقة والخياطة ومجموعة من أدوات الزينة والحلي الفضية التي كانت تتزين بها المرأة منها الأقراط والقلائد والخلاخيل والأساور والخواتم المتعددة الأشكال، وكذلك لباس المرأة التقليدي كالثوب والبرقع، والشيلة والسروال وصناعة النول والتلي، ولبس العروس.

كما يضم حصن فلج المعلا «غرفة البحر» نظراً للدور الحيوي للبحر في حياة سكان هذه الإمارة، حيث تحيطها مياه الخليج العربي من جميع جهاتها تقريباً مما كان له الأثر الأكبر في حياة السكان الاجتماعية، وقد كان للؤلؤ مغاصات مهمة اشتهر فيها سكان أم القيوين وكذلك صيد السمك، حيث مارس سكانها التجارة عبر مياه الخليج العربي منذ أقدم العصور، وقد شملت معروضات هذه الغرفة مجموعة من نماذج السفن الخاصة بالغوص والتجارة التي كانت تستخدم في أم القيوين، وشباك الصيد، وكذلك على المجموعة الكاملة لأدوات الغوص عن اللؤلؤ منها البوصلة، والفطام، والميزان، ومناخل غربلة اللؤلؤ.

ويشاهد الزائر لحصن فلج المعلا غرفة السوق الشعبي والذي يتعرف فيه إلى العطار ومحل الأقمشة والمحلوي والدكان والقهوة الشعبية، إضافة لغرفة الصور والوثائق والتي تضم مجموعة من الصور القديمة للمناسبات الوطنية ومراحل تطور منطقة فلج المعلا وتم وضع أدوات قديمة تستخدم للتوثيق مثل الكاميرا وأدوات الكتابة والراديو والبشتخته والهواتف القديمة وآلة الطباعة.

كما يتعرف الزائر للحصن على طريقة استخراج الدبس من التمر في غرفة «المدبسة»، حيث اهتم الأهالي كثيراً بالحصول على «الدبس» وهو سائل يستخرج من التمر، عن طريق معمل خاص يطلق عليه «المدبسة»، ونظراً لأهمية الدبس كعنصر غذائي مهم كانت هذه المعامل تشيّد في غرف بمواصفات خاصة تلحق بالمخزن.

ويضم الحصن أيضاً غرفة الشيخة، حيث تتمتع هذه الغرفة بخصوصية في الحصن، تنبع من العادات والتقاليد العربية الأصيلة، وذلك بالمحافظة على خصوصية المرأة بعزل غرف الحريم عن الغرف الأخرى الخاصة، وتتكون من غرفة نوم متوفرة بها كل مستلزمات الغرفة من شبرية «سرير»، ومندوس، وصندوق العطور، والمنز «سرير الطفل»، إضافة إلى بعض الأواني التي تستخدم في السابق، ويلحق بغرفة النوم مجلس الحريم.

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