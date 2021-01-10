سافر من أبوظبي إلى اليونان بدرهم واحد فقط

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة طيران «ويز إير أبوظبي» عن توفير 2021 تذكرة طيران لسكان دولة الإمارات، إلى اليونان بسعر درهم واحد فقط، بمناسبة العام الجديد 2021.

تشمل تذاكر العرض البالغ عددها 2021 تذكرة جميع تذاكر الطيران على متن الرحلة الافتتاحية إلى أثينا والتي ستنطلق في 15 يناير2021، ويستمر العرض على ما تبقى من تذاكر الطيران مقابل درهم واحد فقط للتذكرة المخصصة للرحلة الواحدة التي تربط أبوظبي مع الوجهتين الجديدتين في اليونان وهما أثينا وثيسالونيكي، وتتوافر تذاكر الرحلات التي يشملها العرض يومي الأحد والاثنين 10 و11 يناير 2021.

وقال المدير العام لشركة «ويز إير أبوظبي»، كيس فان شايك: «بصفتنا شركة الطيران الوطنية الأحدث في دولة الإمارات، وفي إطار حرصنا على تقديم تجربة سفر جديدة، نهدف من خلال هذا العرض إلى الاحتفاء بالعام الجديد بطريقة مميزة، وكوننا شركة طيران اقتصادية، فإننا نحرص على إتاحة الفرصة للمسافرين لزيارة وجهاتنا الجديدة بأسعار تنافسية، إذ نتوقع إقبالاً واسعاً من قبل المسافرين ونفاد التذاكر بسرعة».

وكانت ويز إير أبوظبي التي جرى تأسيسها بالشراكة بين شركة القابضة ADQ ومجموعة ويز إير القابضة، قد أعلنت عن شبكة من الوجهات التي تخطط لربطها مع أبوظبي وتشمل أثينا، وثيسالونيكي، والإسكندرية، وكوتايسي، ولارنكا، وأوديسا، ويريفان، إلى جانب إطلاق المزيد من الوجهات مع توسيع الشركة لأسطولها في أبوظبي خلال الأشهر المقبلة.

ويضم أسطول طائرات «ويز إير أبوظبي» طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كلياً، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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