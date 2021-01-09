الاتحاد لتدريب الطيران في شراكة تاريخية مع شركة الطيران الإسرائيلية "إسرا إير"

المصدر: البيان الإلكتروني

وقّعت الاتحاد لتدريب الطيران اتفاقاً مع شركة الطيران الإسرائيلية "إسرا إير" Israir Airlines لتدريب كامل للطيّارين على أجهزة محاكاة الرحلات لطائرات إيرباص A320 التابعة للشركة.

وبموجب الاتفاقية، ستستأجر الشركة الإسرائيلية أجهزة محاكاة الرحلات الكاملة في منشأة التدريب في أبوظبي، على أن يتولى التدريب مدرّبون من "إسرا إير".

في هذه المناسبة، صرّح الكابتن باولو لا كافا، المدير الإداري للاتحاد لتدريب الطيران، قائلاً: "إثر إعلان الاتحاد للطيران عن إطلاق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب، يسرّنا إن نعزّز الفرص التجارية مع إسرائيل من خلال توفير خدمات تدريب متكاملة لشركة "إسرا إير".

وتقّدم الاتحاد لتدريب الطيران مجموعة واسعة من منتجات وخدمات التدريب، منها التدريب على الطيران، التدريب على سلامة طاقم الطائرة، تدريب المدرّبين والطيارين، صيانة الطائرات وغيرها، ما يجعلها من أكبر منشآت التدريب في الشرق الأوسط.

وتابع لا كافا بالقول "إننا مستمرون في التزامنا بتوفير طيارين ذوي مؤهلات عالية من خلال تقديم منشآت تدريب متطورة ومميزة، ونتطلع قدماً للعمل مع "إسرا إيرا" ونتوقع المزيد من التعاون لترسيخ هذه الشراكة التاريخية".

من جهته، أعلن يوري سيركيس، الرئيس التنفيذي لشركة "إسرا إيرا" "قبيل توقيع اتفاقيات السلام، اجتمعت بتوني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران والكابتن باولو لا كافا، نائب الرئيس والمدير الإداري للاتحاد لتدريب الطيران في مقر الاتحاد للطيران. وكشفت لي هذه الزيارة الخاطفة فرصة نادرة للاستفادة من منشأة التدريب التي تبعد 3 ساعات جواً عن إسرائيل. إلى جانب المنافع الاقتصادية والمهنية، أعتقد أننا كلما وجدنا نقاطاً مشتركة بين البلدين، كلما تطورت الحركة السياحية بينهما. وهذا هو السلام الحقيقي."

وتقّدم الاتحاد لتدريب الطيران برامج تدريب متكاملة وقد أقامت شراكات مع أكثر من 40 شركة طيران من حول العالم. ويوفر مركز التدريب الواقع في مبنى زايد في أبوظبي، خدمات تدريب الطيارين على أجهزة كاملة بما في ذلك أجهزة محاكاة رحلات كاملة من إيرباص وبوينغ، وأجهزة تدريب ثابتة من إيرباص وبوينغ وتدريب على تدابير الملاحة الجوية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز