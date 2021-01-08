تحديث جديد من «طيران الإمارات» بشأن رحلاتها إلى هونج كونج

المصدر: دبي – البيان

قالت طيران الإمارات، إنه وفقاً لتوجيهات السلطة الأخيرة في هونج كونج لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر على الرحلة (EK 384 ) مع وجهة نهائية إلى هونغ كونغ في الفترة من 9 إلى 22 يناير 2021 للسفر في نقطة انطلاقهم. ومع ذلك، سيتم قبول العملاء الذين يسافرون إلى بانكوك كوجهة نهائية للسفر.

وأضافت الناقلة في تحديث عبر موقعها الشبكي على الانترنت، أنه سيتم قبول العملاء الذين حجزوا للسفر على الرحلة (EK 385) من هونج كونج خلال هذه الفترة للسفر.

وتأسف طيران الإمارات لأي إزعاج تسبب فيه، ويجب على العملاء المتأثرين الاتصال بوكيل السفر أو مركز اتصال الناقلة للحصول على خيارات إعادة الحجز.

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