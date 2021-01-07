«لوفتهانزا» ترهن طائراتها للحصول على الأموال

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران اليوم الخميس استخدام طائراتها كرهن للحصول على رأس مال خارجي إضافي.

وأوضحت الشركة المتضررة بقوة من أزمة كورونا والمؤممة جزئياً أن إجمالي ما جمعته في النصف الثاني من العام الماضي بمختلف الوسائل وصل إلى قرابة 500 مليون يورو، وأنها رهنت 8 طائرات إيرباص طراز أيه 350 وطراز أيه 320 مقابل الحصول على هذه الأموال.

وأوضحت الشركة المدرجة على قائمة مؤشر إم داكس في البورصة للشركات المتوسطة أن مصارف وصناديق تقاعد وشركات استثمار شاركت ولاسيما من أوروبا وآسيا شاركت في التمويل.

يشار إلى أنه بعد تدخل الدولة بالمساهمة في لوفتهانزا، طرحت الشركة نوعين من السندات بقيمة إجمالية 1.6 مليار يورو.

يذكر أن الهدف المعلن للإدارة هو العمل على تقليل المساهمات الحكومية والقروض وفوائدها المتنامية بأسرع ما يمكن.

وكان حجم السيولة لدى الشركة قد وصل إلى 10.1 مليارات يورو بحلول نهاية الربع الثالث.

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