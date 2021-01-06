الخطوط الجوية اليمنية تشغّل رحلاتها بين دبي وعدن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة مطارات دبي، عن تشغيل رحلات الطيران بين مطار دبي الدولي واليمن.

وقالت في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أضفنا مدينة أخرى إلى قائمتنا المتزايدة من الوجهات الدولية برحلات من مطار دبي الدولي إلى عدن، والتي تديرها شركة الخطوط الجوية اليمنية (الناقل الوطني لليمن)".

وتعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها في الخدمة والتجاريين، بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية، وتنفذ المؤسسة سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين، مع زيادة مستويات التنظيف والتعقيم وفقاً للمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه من قبل السلطات المحلية ذات الصلة.

وسجل مطار دبي الدولي معدلات نمو مرتفعة، مع استئناف الناقلات الوطنية والأجنبية عملياتها إلى العديد من الوجهات الجديدة حول العالم بعد تعليق النقل الجوي الدولي بسبب تداعيات أزمة «كوفيد-19»، إضافة إلى زيادة عدد رحلاتها المجدولة أسبوعياً.

ويتمتع مطار دبي الدولي بأهمية كبيرة كنقطة وصل محورية لحركة السفر والطيران العالمية انطلاقاً من موقعه المتوسط في قلب العالم، وقدرته الكبيرة على استقبال عدد كبير من الرحلات في الوقت نفسه.

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