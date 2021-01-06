تعرف على شركات الطيران الأكثر أماناً في العالم لعام 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

صنف موقع "Airline Ratings" قائمة لشركات الطيران الأكثر أماناً في العالم، من خلال قياس عدة عوامل مثل سجلات حوادث الطيران، والحوادث الخطيرة، وعمر الطائرات.

ويتابع موقع "Airline Ratings" المتخصص في شؤون الطيران 385 شركة طيران من جميع أنحاء العالم.

وصرح رئيس تحرير الموقع، جيفري توماس، لـ CNN أن "التحدي هذا العام هو عدد شركات الطيران التي كانت تشغل رحلاتها، رغم من أن أفضل 20 شركة طيران ضمن قائمتنا استمرت جميعها في تشغيل رحلاتها، أو عدد محدود للرحلات الجوية".

وبالنسبة لعام 2021، منح الموقع شركة الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" المرتبة الأولى ضمن قائمته.

وكانت الخطوط الجوية الأسترالية "كانتاس" قد حصلت على لقب أكثر خطوط الطيران أماناً في العالم بين العامين 2014 و2017.

وفي عام 2018، أوضح موقع "Airline Ratings" أنه لم يجد فائزاً واضحاً، واختار تصنيف أفضل 20 شركة طيران على قدم المساواة، ولكن مرة أخرى في عامي 2019 و2020 توجت "كانتاس" بأنها شركة الطيران الأكثر أماناً في العالم، وفق "سي إن إن عربي".

ولعام 2021، صنف الموقع كل من أفضل 20 شركة طيران، واحتلت طيران الإمارات والخطوط الجوية النيوزيلندية، والخطوط الجوية السنغافورية والخطوط الجوية القطرية المراكز الخمسة الأولى.

ولفت توماس إلى أن الحوادث تشكل 5 نجوم من تصنيف الـ7 نجوم، وتمثل عمليات التدقيق نجمة واحدة، بينما يمثل الامتثال لإجراءات "كوفيد-19" النجمة الأخيرة في تصنيف الـ7 نجوم كحد أقصى".

وأضاف توماس أن المسافرين يركزون بشكل أكبر على سلامة شركات الطيران عقب الجائحة.

وبشكل منفصل، سلط موقع "Airline Ratings" الضوء أيضاً على أكثر شركات الطيران أماناً منخفضة التكلفة، حيث أدرجت أفضل 10 شركات بترتيب أبجدي وهي العربية للطيران، وأليجانت للطيران، وشركة طيران "إيزي جيت"، وخطوط فرونتير الجوية، وخطوط جيت ستار الجوية، وخطوط جيت بلو الجوية، وشركة طيران رايان إير، وخطوط فيت جيت، وخطوط طيران "وست جيت" الكندية، وويز للطيران.

وأعد موقع "Airline Ratings" أيضاً قائمة منفصلة لأفضل 20 شركة طيران تمتثل لإجراءات الوقاية من"كوفيد-19"، مدرجة بترتيب أبجدي، وهي شركة طيران البلطيق، وطيران نيوزيلندا، وخطوط ألاسكا الجوية، وخطوط أول نيبون الجوية اليابانية، وطيران آسيا، والخطوط الجوية البريطانية، وخطوط طيران كاثي باسيفيك، وخطوط دلتا الجوية، وطيران الإمارات، والاتحاد للطيران، وإيفا للطيران، والخطوط الجوية اليابانية، وخطوط جيت بلو الجوية، الخطوط الجوية الملكية الهولندية، والخطوط الجوية الكورية، وشركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، والخطوط الجوية السنغافورية، وخطوط ساوث ويست الجوية، والخطوط الجوية القطرية، خطوط طيران "وست جيت" الكندية.

وأشار موقع "Airline Ratings" أن هذه الشركات "ذهبت إلى أبعد الحدود في حماية الركاب".

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