تذكرتان بسعر واحدة من «الاتحاد للطيران»

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت «الاتحاد للطيران» عرضاً مميزاً، وهو شراء تذكرتين بسعر تذكرة واحدة. ويتيح العرض كذلك فرصة الاستمتاع برحلة هادئة وممتعة في أحد المنتجعات الفاخرة، أو زيارة إحدى المدن الأثرية العريقة، أو قضاء عطلة نهاية أسبوع في استكشاف مدينة جديدة، على أن يتم السفر قبل 15 يونيو 2021.

يبدأ العرض يوم 5 يناير 2021 وينتهي يوم 13 يناير 2021، ويمكن حجز التذاكر عبر موقع الاتحاد للطيران الإلكتروني. ويسري لضيف مع مرافق واحد فقط عند كل عملية حجز، على أن يتم سفر المرافق على ذات الرحلة والتاريخ ودرجة السفر بصفته ضيفاً مرافقاً. ويضمن برنامج الاتحاد للصحة والسلامة وإجراءات التعقيم الصارمة التي تتبعها الشركة أعلى مستويات النظافة على امتداد كافة مراحل سفر الضيوف. يشمل ذلك فريق سفراء الصحة والسلامة، الأول في القطاع.

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