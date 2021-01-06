589 ألف مقعد مجدول عبر مطارات الإمارات في أسبوع

المصدر: دبي - عمرو عادل

أظهرت بيانات «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، زيادة بنسبة 1.4 % في السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الإمارات، خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بالأسبوع الماضي. وبحسب البيانات، ارتفعت السعة المقعدية المجدولة في الدولة خلال الأسبوع الذي بدأ من 4 يناير 2021، إلى 589 ألفاً و545 مقعداً، مقارنة مع 581 ألفاً و142 مقعداً في الأسبوع السابق عليه. وساهم أداء الناقلات الوطنية في دعم نمو حجم السعة المقعدية، على صعيد منطقة الشرق الأوسط، من خلال مواصلة كل من «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» و«فلاي دبي»، استئناف رحلاتها إلى وجهاتها التقليدية، إضافة إلى الناقلات الأجنبية التي بدأت بالعودة التدريجية إلى المطارات.

ووصل عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الوطنية الأربع إلى 240 وجهة، بما فيها الوجهات المشتركة. وتشغل شركات الطيران في المنطقة 2.194 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، مقابل 2.12 مليون مقعد الأسبوع الماضي، بنمو 3.4 %. وتستحوذ السوق الإماراتية على 26.8 % من إجمالي حجم السعة التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة، وفقاً لبيانات «أو إيه جي».

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