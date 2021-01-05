تذكرتان بسعر واحدة.. عروض مغرية من الاتحاد للطيران

المصدر: البيان الاقتصادي

تدعو الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، جميع ضيوفها من داخل الدولة للاحتفال ببداية عام جديد من خلال إطلاقها عرض تذكرتين بسعر تذكرة واحدة.

ولينعم الضيوف بمزيد من الطمأنينة وراحة البال، تُعدّ الاتحاد شركة الطيران الوحيدة في العالم التي تشترط أن يقوم جميع المسافرين بتقديم نتيجة سلبية لفحص بي سي آر قبل مغادرتهم وأيضًا عند وصولهم لأبوظبي.

ويتيح العرض فرصة الاستمتاع برحلة هادئة وممتعة في أحد المنتجعات الفاخرة، أو زيارة إحدى المدن الأثرية العريقة، أو قضاء عطلة نهاية أسبوع في استكشاف مدينة جديدة، على أن يتم السفر قبل 15 يونيو 2021.

تبدأ أسعار التذاكر من أبوظبي إلى إسطنبول من 1,790 درهمًا فقط، وإلى دبلن من 3,830 درهمًا، وإلى تورونتو من 5,790 درهمًا. يغطي العرض كافة درجات السفر على متن الاتحاد، حيث يبدأ سعر تذكرة درجة الأعمال من أبوظبي إلى المالديف من 8,750 درهمًا ومن أبوظبي إلى إسطنبول من 10,370 درهمًا.

ويضمن برنامج الاتحاد للصحة والسلامة وإجراءات التعقيم الصارمة التي تتبعها الشركة أعلى مستويات النظافة على امتداد كافة مراحل سفر الضيوف. يشمل ذلك فريق سفراء الصحة والسلامة، الأول في القطاع، الحاصل على تدريبات خاصة لتوفير معلومات السفر الصحية والرعاية الأولية على الأرض وفي الأجواء.



يبدأ العرض يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2021 وينتهي يوم الأربعاء الموافق 13 يناير، ويمكن حجز التذاكر عبر موقع الاتحاد للطيران الإلكتروني: etihad.com. ويسري لضيف مع مرافق واحد فقط عند كل عملية حجز، على أن يتم سفر المرافق على ذات الرحلة والتاريخ ودرجة السفر بصفته ضيفًا مرافقًا. تطبق شروط وأحكام إضافية.

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