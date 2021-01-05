فندق جديد في دبي يفتتح أبوابه بمنح 21 غرفة مجانية

المصدر: دبي - البيان

يحتفل فندق «أوكسيدنتال الجداف» في دبي باستقبال العام الجديد 2021 على طريقته الخاصة، من خلال مبادرة تأتي إنسجاماً مع روح العطاء لمكافأة وإسعاد جميع المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات الطيبة وتقديم لهم تجارب إقامة مجانية، لا تُنسى.

ويعتبر فندق «أوكسيدنتال الجداف» من فئة 4 نجوم ويضم 365 غرفة وجناح والمقرر أن يتم افتتاحه في فبراير 2021.

وبمناسبة الإفتتاح ، سيمنح «أوكسيدنتال الجداف» 21 إقامة مجانية شاملة وجبة الإفطار من خلال مسابقة خاصة على مواقع التواصل الإجتماعي "انستغرام" و "فيسبوك".

وتتطلب المسابقة من المشاركين وضع إشارة إلى حساب الصديق الذي يعتبرونه يستحق الفوز الجائزة في منشور على "انستغرام".

وسيتم الإعلان عن أسماء الفائزين عبر قصص انستغرام، وسيفوز الشخص الذي تم وضع الإشارة على حسابه قسيمة إقامة فاخرة لشخصين ويتم اختيار الفائز عشوائيا، المسابقة مفتوحة لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارات سواء كان صديقًا أو فردًا من العائلة أو زميلًا واجه أوقاتا صعبة في 2020.

ويقع الفندق في منطقة الجداف المُزدهرة، ويأتي افتتاحه ليعزز محفظة مجموعة "بارسيلو الإسبانية للفنادق" في الإمارات. ويمثل امزيجًا من الضيافة الإسبانية والثقافة العربية ، مما يعكس بشكل مثالي جمال وسحر كلتا الثقافتين.

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