دبي تستقبل 1.1 مليون زائر دولي خلال 5 أشهر

المصدر: دبي – عمرو عادل

استقبلت إمارة دبي نحو 1.1 مليون زائر دولي في خمسة أشهر خلال الفترة الممتدة بين يوليو ونوفمبر 2020، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية في السابع من يوليو الماضي.وسجلت أعداد الزوار الدوليين خلال نوفمبر الماضي أعلى مستوى خلال تلك الفترة بنحو 343 ألف زائر مقابل 341 ألفاً في أكتوبر السابق عليه، وفق أحدث الإحصاءات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»

وجاءت الهند في مقدمة الأسواق المصدرة للزوار الدوليين إلى الإمارة خلال هذه الفترة، مسجلة نحو 286.3 ألف زائر، تلتها باكستان بنحو 95.8 ألف زائر، ثم مصر 72.5 ألف زائر.

فيما بلغ إجمالي عدد الزوار القادمين من المملكة المتحدة نحو 70.2 ألف زائر، تلتها فرنسا 37.6 ألف زائر، ثم كازاخستان 34.6 ألف زائر.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز السابع مع أكثر من 33 ألف زائر، فيما حلت السوق السودانية في المركز الثامن بنحو 27.6 ألف زائر، مقابل 26.1 و25.2 ألف زائر من السوقين الروسية والإثيوبية.

الغرف الفندقية

وبحسب الإحصاءات، بلغ عدد ليالي الإقامة في فنادق دبي خلال 11 شهراً نحو 17.78 مليون ليلة، ووصل عدد الغرف الفندقية في الإمارة حتى نهاية نوفمبر الماضي إلى 120.204 ألف غرفة من مختلف الفئات ضمن 687 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية.

واستحوذت الفنادق من فئة «5 نجوم» على 35% من إجمالي عدد الغرف بـ 41.77 ألف غرفة ضمن 128 فندقاً، تلتها الغرف من فئة أربع نجوم بنسبة 27%، ومسجلة 32 ألفاً و623 غرفة فندقية ضمن 155 منشأة.

فيما استحوذت الفنادق المصنفة من فئة نجمة إلى «3 نجوم» على نحو 17%، بسعة بلغت 20 ألفاً و758 غرفة فندقية ضمن 219 منشأة فندقية.

معدل الإشغال

ووصل معدل الإشغال في جميع المنشآت الفندقية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية نوفمبر 2020 إلى 52%، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 65%، مقابل 62% للشقق الفخمة، تلتها الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئتي نجمة واحدة إلى ثلاث نجوم بنسبة 58%، فيما حققت الفنادق من فئة أربع نجوم، والفنادق من فئة خمس نجوم، معدلات إشغال بلغت 51 و42% على التوالي.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، ارتفعت فترة إقامة النزلاء بنسبة 23.5% إلى 4.2 ليالٍ فندقية، مقابل 3.4 ليالٍ في نفس الفترة من عام 2019، وبلغ معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية 329 درهماً، ليسجل العائد من الغرف المتوافرة نحو 172 درهماً.

مناطق جغرافية

وعلى صعيد المناطق الجغرافية فقد أظهرت البيانات، أن منطقة جنوب آسيا استحوذت على ما نسبته 37% من إجمالي الزوار القادمين إلى دبي خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى نوفمبر الماضي، ثم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الغربية بنسبة 15% لكل منهما.

واستحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على 10% لكل منهما، فيما بلغت حصة أفريقيا 8% ثم منطقتي دول شمال وجنوب شرق آسيا والأمريكيتين 5% لكل منهما، ودول الخليج 4%، ثم منطقة أستراليا 1%.

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