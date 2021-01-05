متحف السيارات.. روعة الكلاسيكيات

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

يعتبر متحف الإمارات الوطني للسيارات، أحد أشهر متاحف السيارات في الوطن العربي، بما يضمه من مجموعة واسعة من مختلف أنواع السيارات القديمة والحديثة ذات القيمة العالية.يقع متحف الإمارات الوطني للسيارات على مشارف صحراء ليوا، وتحديداً في شارع حميم في منطقة الظفرة، وتم بناء المتحف على شكل هرمي على بعد حوالي 45 كيلومتراً جنوب أبوظبي، حيث يقع بالقرب من العديد من الأماكن السياحية في أبوظبي، ما يجعله مقصداً للسياح من داخل وخارج الإمارات.

تتميز السيارات المعروضة في المتحف بقيمتها المادية والمعنوية، إذ يضم المتحف نحو 230 سيارة فاخرة وتاريخية وحديثة، ويعود بعضها لكبار الشخصيات، كما تتاح لزوار المتحف الفرصة للتعرف على تاريخ صناعة السيارات، بالإضافة إلى استكشاف نمط حياة الأمراء العرب في الستينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي.

كما يضم المتحف مجموعة كبيرة من مركبات الطرق غير المعبدّة والسيارات الأمريكية الكلاسيكية، إلى جانب مجموعة من سيارات المرسيدس الملونة بألوان قوس قزح.

يستمتع زوار المتحف بالسيارات المعروضة، وخاصة مركبة دودج الضخمة التي يبلغ حجمها 8 أضعاف حجم المركبة الطبيعية، فهي أكبر سيارة على وجه الأرض، بالإضافة إلى الكارافان (البيت المتنقل) العملاق الذي يتألف من 8 غرف؛ كما يمكنهم الاستمتاع بالتقاط صور تذكارية في غاية الغرابة والروعة.

كما يستمتع عشاق السيارات أيضاً بمجموعة من السيارات العجيبة التي تستحق التقاط بعض الصور معها، بما في ذلك سيارة لامبورغيني ذات الدفع الرباعي، ومجموعة سيارات ميني كوبر الرائعة، إضافةً إلى سيارات الليموزين الأمريكية والأوروبية التي يعود تاريخ صنعها إلى خمسينيات وسبعينيات القرن الماضي. كما يضم متحف الإمارات الوطني للسيارات في أبوظبي سيارات مميزة أخرى، ومنها سيارات شرطة نيويورك، ومركبات الصليب الأحمر، وسيارات الطرق الوعرة، والمركبات الحربية والعسكرية، وغيرها العديد من السيارات الغريبة والنادرة.

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