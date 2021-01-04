مصر للطيران تطرح 20% تخفيضاً على كل رحلاتها الدولية

المصدر: د ب ا

أعلنت شركة مصر للطيران اليوم الإثنين طرح 20% تخفيضا على تذاكر كل رحلاتها الدولية من وإلى مصر بمناسبة بدء فعاليات بطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 إلى 31 من الشهر الجاري.

وقالت مصر للطيران، في بيان إعلامي أصدرته اليوم، إن ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة المصرية بنجاح تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال المقامة في الفترة من 13 وحتى 31 يناير الحالي والتي تعد أول بطولة عالمية تقام في ظل جائحة كورونا وفي إطار التوجيهات بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضيوف مصر المشاركين في الحدث.

وقال الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران إنه يمكن للعملاء المسافرين من مصر الاستفادة من التخفيض عند شراء التذاكر من الآن وحتى 14 يناير الجاري فقط، على أن يستمر منح التخفيض للقادمين من جميع الوجهات الخارجية إلى مصر على رحلات مصر للطيران عند شراء التذاكر والوصول إلى القاهرة حتى 31 من الشهر الجاري.

بدوره، أكد الطيار عمرو أبوالعينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على التزام جميع العاملين بالمحطات الخارجية باتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا والتأكيد على ضرورة تقديم جميع الوافدين القادمين إلى مصر شهادة pcr بنتيجة سلبية قبل موعد وصول الرحلة بـ 72 ساعة.

يذكر أن الشركة الوطنية أطلقت حملة دعائية للترويج لاستضافة الحدث من خلال وضع شعار وتميمة البطولة حورس على واجهة أثنين من أكبر طائرات الشركة وعلى مقاعد جميع الطائرات.

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