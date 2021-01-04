الناقلات الوطنية تستأنف رحلاتها إلى السعودية

المصدر: (دبي – عمرو عادل)

أعلنت شركات «طيران الإمارات» و«الاتحاد للطيران» و«فلاي دبي» عن استئناف رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية. ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية، عن انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية فيما يخص تعليق الرحلات الجوية الدولية، والسماح للمسافرين بدخول البلاد اعتباراً من أمس بعد حظر استمر أسبوعين بسبب مخاوف من سلالة جديدة لفيروس «كوفيد 19».

وقرّرت طيران الإمارات، استئناف رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من أمس. وقال متحدث باسم الناقلة: «تستأنف طيران الإمارات تشغيل رحلاتها إلى السعودية اعتباراً من أمس». وأضاف المتحدث: «غادرت أول رحلة إلى جدة (الرحلة ئي كيه 2803) في الساعة الرابعة عصر أمس».

وقال متحدث باسم الاتحاد للطيران: «تستأنف الاتحاد للطيران تشغيل رحلاتها إلى السعودية من اليوم». ومن جهته، قال متحدث باسم فلاي دبي: «تماشياً مع التوجيهات الصادرة عن السلطات، تشغل الناقلة الآن رحلات إلى مطاري الدمام والرياض الدوليين، وسيتم استئناف الرحلات إلى جدة بدءاً من فبراير المقبل.. وهي متاحة للحجز». وأضاف: «يُنصح المسافرين بالتحقق بانتظام من الموقع الإلكتروني لمركز السفر التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي (اياتا) قبل رحلاتهم، أو زيارة موقع الناقلة الشبكي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز