116.5 ألف زائر لحدائق وبرواز دبي في رأس السنة

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشفت بلدية دبي أن 116 ألفاً و561 زائراً زاروا حدائق وبرواز دبي خلال ليلة رأس السنة الميلادية من مختلف الجنسيات للاستمتاع بالفعاليات والألعاب النارية، وبلغ عدد زوار الحدائق في ليلة رأس السنة 106 آلاف و561 زائراً، فيما بلغ عدد زوار ومشاهدي عروض الألعاب النارية في منطقة البرواز أكثر من 10 آلاف متفرج، ووفرت بلدية دبي بالتعاون مع دائرة السياحة عروض الألعاب النارية في البرواز لمدة 3 دقائق. وشهدت الحدائق في دبي خلال ليلة رأس السنة إقبالاً كبيراً من العائلات من مختلف الجنسيات من مواطنين ومقيمين وسياح للاستمتاع بالفعاليات الاحتفالية، وفي المرافق الترفيهية في تلك الحدائق ومشاهدة الألعاب النارية، التي زيّنت سماء إمارة دبي في مختلف المناطق.

وبحسب بلدية دبي بلغ زوار برواز دبي منذ افتتاحه حتى نهاية 2020، أكثر من 2.5 مليون زائر من مختلف الجنسيات، إذ يُعد البرواز واحداً من أحدث المعالم الثقافية السياحية والترفيهية على مستوى الدولة منذ افتتاحه في يناير 2018.

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