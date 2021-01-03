«الاتحاد » تستعد للمستقبل بحلة جديدة

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة «الاتحاد للطيران»، إننا نعمل جاهدين لتقديم «الاتحاد للطيران» بحلتها الجديدة، ملتزمين بتصدر المشهد العالمي بتقديم درجة أعلى من الكفاءة والاستدامة والابتكار وسنواصل بذل جهودنا الرامية إلى تطوير برنامج «ضيف الاتحاد»، لنجعل كل يوم أكثر تميزاً وعطاءً لأعضاء البرنامج.

وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني موجهة إلى ضيوف الناقلة حول العالم بمناسبة العام الجديد، اطلعت «البيان الاقتصادي» على نسخة منها: استقبلنا الأسبوع الماضي إعلان فتح أبوظبي أبوابها أمام السياح بصورة تدريجية، حيث تم الإعلان عن قائمة تضم 16 وجهة يعفى القادمون منها إلى أبوظبي بغرض السياحة، من الخضوع لإجراءات الحجر الصحي.

وتابع: لعل الواقع يشير إلى بقائنا فترةً أطول قليلاً تحت غيمة «كوفيد-19»، إلا أن الأخبار المتناقلة حول طرح لقاحٍ جديد، والاستعانة باختبارات أكثر تطوراً لكشف الإصابة بالفيروس، زرعت الأمل بالعودة لممارسة نمط حياتنا المعتاد، بل والتنقل والسفر بحرية تامة أينما نريد مرةً أخرى.

وأردف قائلاً: عملت فرقنا منذ بداية العام وعلى مدار الساعة على تقديم يد المساعدة لجميع الأشخاص الذين تأثروا بتبعات الفيروس، حيث شاركنا في نقل وإيصال الإمدادات الطبية والغذائية جواً حول العالم، وحرصنا على جمع ولم شمل الأشخاص بأحبتهم.

وتابع: في مطلع 2021، يملؤنا التفاؤل والأمل المشرق، فطائراتنا تنتقل إلى أكثر من 60 وجهة، ومازال العدد يتزايد، وسنواصل اهتمامنا بتوفير تجارب السفر الآمنة والإيجابية لجميع ضيوفنا.

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