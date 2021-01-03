حديقة الحيوانات..تجربة مع الضباب

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

تعتبر حديقة الإمارات للحيوانات واحدة من أجمل حدائق أبوظبي وأكثرها استقطاباً لأنظار الزوّار، بما تضمه من فصائل مُتنوعة ونادرة من الحيوانات البرية.

تقع حديقة حيوانات الإمارات بمنطقة الباهية على بُعد 35 كيلو متراً من قلب العاصمة أبوظبي، وهي الوجهة المثالية للعائلات، حيث تحتضن أكثر من 1700 حيوان وطائر مثل النمر الأبيض، والدب السيبيري، وغيرها من الأنواع.

وتحظى الحديقة بإقبال جماهيري كثيف على مدار العام خصوصاً من العائلات، وتتميّز الحديقة بنظام الضباب المائي الذي يوفّر أجواء مناسبة للحيوانات والزوّار خلال أشهر الصيف.

وتضم الحديقة مجموعة من الحيوانات، التي تحظى بشعبية كبيرة ويتهافت الجميع لإطعامها والتقاط الصور التذكارية إلى جوارها مثل الزرافات، الحمار الوحشي، الفيلة، الحيوانات المفترسة مثل الأسود والنمور والفهود بمختلف فصائلها وأنواعها، بالإضافة إلى الغزلان ووحيد القرن، وعدد من الحيوانات البرية الأخرى.

ويمكن لزوار الحديقة مشاهدة الفيلة الضخمة، والتقاط الصور التذكارية بجانبها، كما تتيح إدارة الحديقة إطعام الفيلة تحت إشراف المُختصين، وكذلك يمكن مشاهدة الزرافات وإطعامها أيضاً. وتحرص الحديقة على توفير نظام بيئي قريب للغاية من الحياة البرية الحقيقية، بغرض الحفاظ على هذه الأنواع وتدعيم عملية تكاثرها.

الترفيه العائلي

ويضم منتجع حديقة الإمارات الذي يتّصل بحديقة الحيوانات غرفاً مكيّفة مع شرفات تطل على حديقة الحيوانات والكهف أو الحديقة، كما توفر الحديقة والمنتجع متطلبات الترفيه العائلي مثل تقديم برامج مميزة لقضاء العطلات ومشاهدة الحيوانات عن قرب والتعايش معها في الحياة البرية، بهدف الترويج للسياحة العائلية في الإمارات وسط أجواء آمنة ومريحة وملائمة لكل أفراد الأسرة، وبالإضافة إلى هذا التنوع الهائل من الحيوانات فإن حديقة الحيوانات تتمتع بوجود مساحات خضراء وأشجار معمرة تنتشر في جوانبها.

بيت الزواحف

تشمل حديقة حيوانات الإمارات «بيت الزواحف»، حيث يمكن لزوار الحديقة مشاهدة الثعابين والتماسيح والسحالي وغيرها من الزواحف والتقاط الصور التذكارية معها، والتعرف عن قرب على الكيفية التي يتم بها ترويض التماسيح والثعابين والطريقة، التي يقضون بها يومهم وطبيعة الطعام الذي يتناولونه.

كما يوجد في الحديقة قسم خاص للطيور المُلوّنة والطيور الجارحة، وبركة خاصة للأوز والبط، حيث يستطيع السياح التقاط أجمل الصور التذكارية.، كما تضم حديقة حيوانات الإمارات مرافق كلاسيكية للأطفال، بالإضافة إلى حضانة يمكن للأطفال الاستراحة فيها.

كما يستمتع زوار الحديقة بزيارة المتجر، الذي يبيع العديد من الحُليّ والقطع التذكارية والأعمال اليدوية، كما يمكنهم بعد قضاء يوم مليء بالمغامرات الذهاب إلى المطعم الموجود في الحديقة، والحصول على وجبة غداء لذيذة مع إطلالة ساحرة.

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