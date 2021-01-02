تقارير عن بيع إيرباص 560 طائرة عام 2020

المصدر: لندن - د ب أ

باتت شركة «إيرباص إس إي» على وشك استكمال تسليم 560 طائرة لعملائها من 31 ديسمبر، حيث اقتربت من تحقيق مبيعاتها الداخلية المستهدفة في عام خيم عليه انهيار السفر الجوي بسبب جائحة كورونا، وفقاً لمصادر مطلعة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبرج في وقت سابق أن شركة تصنيع الطائرات الأوروبية سلمت ما يقرب من 550 طائرة من 29 ديسمبر، واستمرت في هذا الجهد في الأيام الأخيرة من الشهر. وذكرت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه من المقرر إصدار الحصيلة النهائية بعد التدقيق الأسبوع المقبل.

وامتنعت إيرباص عن التعليق قبل نشر الأرقام المدققة. ويأخذ المدققون في الاعتبار عوامل مثل وقت إجراء التحويل المصرفي النهائي في تحديد الوقت الذي يمكن فيه اعتبار الطائرة متسلّمة.

وانخفض إجمالي الطائرات المبيعة في عام 2020 كثيراً عن الرقم القياسي البالغ 863 طائرة، الذي سلمته شركة إيرباص للعملاء في عام 2019، لكنه لا يزال يعد نجاحاً نظراً لتوقف أساطيل الطائرات عن التشغيل على نطاق واسع حيث أضر فيروس «كوفيد - 19» كثيراً بمعدل الطلب على السفر.

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