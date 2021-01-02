بحيرة الحب وجهة العرسان

المصدر: (دبي ـ البيان)

تقع بحيرة الحب وسط صحراء دبي، ضمن سلسلة بحيرات القدرة الصناعية التي تفترش مساحات خضراء بالقرب من محمية المرموم واللسيلي. وتحولت البحيرة وجهة مثالية للأزواج لإقامة حفل زفافهم في مكان استثنائي يوفر أجواء مميزة وسط المساحات الرملية الشاسعة في دبي.

وكانت مبادرة «هلا بالصين» نظمت العام 2019 حفل زفاف جماعياً لـ 18 عريساً وعروساً من المقيمين والزوار الصينيين في المكان. والبحيرة على شكل قلوب حب متشابكة كتبتها الأشجار بالإنجليزية «LOVE»، وتبعد عن بحيرات القدرة 10 دقائق بالسيارة.

وتعد بحيرات القدرة سلسلة من البحيرات الصناعية التي تمتد على طول صحراء سيح السلم، حيث توجد الحياة البرية في موائلها الطبيعية. وتضم 73 نوعاً من النباتات و26 نوعاً من الزواحف و12 نوعاً من الثدييات؛ إلى جانب عدد كبير من أنواع الحشرات واللافقاريات.

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