«دبي للتسوق» يستقبل العام الجديد بنشاط ملحوظ

المصدر: (دبي - البيان)

شهدت المراكز التجارية في دبي حالة من النشاط الملحوظ، أمس، وتدفقت أعداد كبيرة في أول أيام العام الجديد على الأسواق للاستفادة من الفرص الاستثنائية والعروض القيمة والخصومات السعرية الهائلة التي تقدمها متاجر التجزئة، للاستفادة من حالة الزخم في الأسواق ونشاط التدفقات السياحية بمناسبة عطلات نهاية العام.

وشهدت فعاليات الدورة 26 لمهرجان دبي للتسوق باقة من البرامج الترفيهية والمسابقات والفعاليات الموسيقية والعائلية، كما تم إجراء العديد من السحوبات الأسبوعية على مجموعة من الجوائز القيمة في عطلة نهاية الأسبوع.

وحظي المتسوقون سعداء الحظ بجوائز نقدية وهدايا عينية، فضلاً عن الفعاليات الفنية في معظم المراكز التجارية الكبرى.

وواصلت مفاجآت المهرجان تقديم الفرصة لسكان دبي وزوارها للاستفادة من صفقات التجزئة الرائعة في أنحاء المدينة، وحفز تحسن الطقس وإجازات نهاية الأسبوع المقيمين في دبي وزوارها على التدفق على المراكز التجارية لاقتناص أفضل الصفقات والاستمتاع بأجمل العروض.

ويتسابق 3500 متجر و800 علامة تجارية في تقدم تخفيضات تتراوح بين 25 – 90 % إضافة إلى تنظيم مجموعة من الأنشطة والكثير من الفعاليات والعروض الرائعة بالتزامن مع نهاية عام 2020 وبداية العام الجديد ضمن الموسم الحالي للمهرجان، والذي يستمر حتى 30 يناير الجاري.

صفقات التجزئة

وتواصلت فعاليات مفاجآت المهرجان لتهدي المقيمين في دبي وزوارها فرصة الاستفادة من صفقات التجزئة الرائعة في مختلف أنحاء المدينة خلال الدورة الحالية من المهرجان، حيث يتم الإعلان عن صفقة واحدة يومياً في إحدى وجهات التجزئة صالحة لمدة 24 ساعة فقط أو حتى نفاد الكمية، حتى 27 يناير. وسيتم الإعلان عن كل صفقة قبل يوم واحد من توافرها، لذا يتوجب على المتسوقين متابعة @DSFSocial على الموقع الإلكتروني أو قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمهرجان لتحقيق أقصى استفادة من العروض المتاحة.

ويقدم متجر G2000 في كل من برجمان ودبي فستيفال سيتي مول صفقة اليوم، ويطرح عرضاً رائعاً على البدلات الرسمية بألوانها المختلفة وخاماتها المتنوعة، ويمكن للمتسوقين الحصول على أي بدلة رسمية يفضلونها مقابل 149 درهماً فقط.

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