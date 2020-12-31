«ويز إير أبوظبي» تضيف طائرتين إلى أسطولها

المصدر: أبوظبي – البيان

استقبلت «ويز إير أبوظبي» أحدث الناقلات الوطنية في الدولة العام الجديد بوصول طواقم العمل من مختلف الجنسيات وطائرتين جديدتين هذا الأسبوع، ليصل إجمالي أسطولها في أبوظبي إلى 4 طائرات، وذلك استعداداً لتدشين أولى رحلاتها الاقتصادية بين أبوظبي وأثينا، اعتباراً من 15 يناير 2021.

الجدير بالذكر أن شركة «ويز إير أبوظبي» قد تأسست بموجب اتفاق بين شركة «القابضة» (ADQ) وشركة الطيران «ويز إير» القابضة Wizz Air التي تعد أكبر شركة طيران اقتصادي في وسط وشرق أوروبا، وتقوم بتشغيل أسطول طائرات إيرباص بالكامل يتألف من 136 طائرة من طراز «إيه 320» و«إيه 321»، وتضم فريقاً من المتخصصين في مجال الطيران.

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