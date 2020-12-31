مطار دبي يتعامل مع 545 ألف مسافر في الأسبوع الأول من 2021

المصدر: دبي - البيان

تستعد مطارات دبي لزيادة عدد الركاب المتوقع مرورهم عبر مطار دبي الدولي خلال الأيام القليلة المقبلة خاصة في الفترة ما بين 1 إلى 7 يناير 2021.

وقال عيسى الشامسي نائب الرئيس للعمليات في مطارات دبي: "من المتوقع أن يستخدم ما يقدر بنحو 545 ألف مسافر مطار دبي الدولي، جزء كبير منهم يومي 2 و 3 يناير اللذان سيكونان أكثر أيام الأسبوع ازدحامًا مع أكثر من 78 ألف مسافر مغادر".

وبالنظر إلى أن متطلبات السفر قد تغيرت على مستوى العالم خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة بسبب جائحة "كوفيد-19"، تحث مطارات دبي بشدة جميع المسافرين على اتباع الارشادات التالية:

تحقق دائمًا من شركة الطيران الخاصة بكم للحصول على معلومات حول متطلبات السفر الخاصة برحلتكم.

تأكد من المبنى الذي ستقلع منه او تصل اليه رحلتكم قبل مجيئكم إلى المطار.

تأكد من أنكم على دراية بمتطلبات السفر للبلد الذي تسافرون إليه (بما في ذلك تقرير اختبار PCR السلبي قبل بدء رحلتكم).

تأكد من أنكم ترتدون أقنعة واقية للوجه مع المحافظة على التباعد الجسدي في المطار في جميع الأوقات.

امتنع عن السفر واطلب المشورة الطبية إذا كانوا يعانون من أي أعراض لـ Covid-19.

تأكد من أن وثائق سفركم (جواز السفر والتأشيرة) محدثة وصالحة قبل التوجه إلى المطار.

قل وداعًا للاهل في المنزل للمساعدة في تجنب الازدحام في الفناء الأمامي للمحطة. يقتصر الدخول على الركاب أصحاب التذاكر فقط ولن يُسمح للمهتمين بدخول المباني.

وتعمل مطارات دبي بشكل وثيق مع شركائها في الخدمة والتجاريين بما في ذلك أكثر من 50 شركة طيران دولية، وحوالي 90 من أصحاب الامتياز في مجال الأغذية والمشروبات، وسلطات الرقابة والصحة، لضمان رفاهية وراحة العملاء.

ونفذت مطارات دبي سلسلة من الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المطار للحفاظ على صحة وسلامة العملاء والموظفين.

وتشمل هذه التدابير وجود محطات معقم اليدين حول المطار، وزجاج شبكي وقائي عند تسجيل الوصول ومنافذ الجوازات، والفحص الحراري عن بعد، وعلامات التباعد الاجتماعي، وزيادة مستويات التنظيف والتعقيم وفقًا للمعايير الدولية على النحو المنصوص عليه من قبل السلطات المحلية ذات الصلة.

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