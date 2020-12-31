سكي دبي ثلج الصحراء

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

في دبي.. لا تمنعك الطبيعة الصحراوية من ممارسة رياضتك المفضلة، ولن تحتاج إلى السفر بعيداً من أجل الحصول على تجارب مثيرة توفرها رياضات التزحلق على الجليد بأشكالها كافة، وهو ما توفره أكثر من صالة ثلجية وجليدية للمغامرة في المدينة الساحرة، وتجذب الآلاف من الزائرين الصغار والكبار، مع وجودها في أسواق تجارية كبيرة.

فنون التزلج

من أشهر صالات التزحلق على الجليد، حلبة دبي للتزلج في دبي مول، وتعتبر المكان المثالي والرائع لممارسة التزلج على الجليد سواء في فصل الصيف أو الشتاء، ووجودها في دبي مول المتميز بمساحته الواسعة ونشاطاته المختلفة للجميع، يسمح لجميع أفراد العائلة بالتمتع بوقتهم، مع ممارسة محبي رياضات التزحلق على الجليد، بقضاء وقت رياضي جميل بالتزلج على أنغام موسيقى الدي جي الرائعة، مع إمكانية المشاركة في الحفل الموسيقي على الجليد، أو المشاركة في مباراة كرة الجليد.

وتوفر حلبة غاليريا للتزلج في فندق حياة ريجينسي بمول الغاليريا التجاري، ساحة لممارسة رياضات التزلج الآمن والممتع، مع إمكانية الحصول على جلسات تعلم فنون التزلج على يد أمهر محترفي تلك الرياضة، وفي الوقت نفسه قضاء وقت ممتع بالتسوق، وفي دبي أيضاً، حلبة النصر ليجرلاند، وهي من أشهر أماكن التزلج العريقة في دبي، وتوفر مساحة واسعة وآمنة للاستمتاع برياضة التزلج على الجليد، وتقع في مدينة ألعاب النصر ليجرلاند متعددة المرافق الترفيهية، وتضم ملاعب للتنس وللاسكواش وصالة البولينج، وحلقة للمصارعة.

أكبر حديقة ثلجية في العالم

تعتبر ساحة تزلج سكي دبي الواقعة في مول الإمارات، والممتدة على مساحة 22.500 ألف متر مربع، واحدة من أهم الوجهات السياحية في دبي، وأول منتجع تزلج داخلي في منطقة الشرق الأوسط، ويضم أكبر حديقة مغطاة بثلج حقيقي في العالم بمساحة تصل إلى 3 آلاف متر مربع، و5 منحدرات متفاوتة الصعوبة تناسب جميع المتزلجين، ويمنح الزوار إحساس التواجد في القطب الشمالي، مع وصول درجة الحرارة إلى 4 درجات تحت الصفر، وتتضمن العديد من البرامج المتناسبة مع كافة أطياف المجتمع، وتناسب مختلف الأعمار وأفراد العائلة، المحبين لرياضات التزحلق على الجليد، ومنها برامج تعليمية تقدم مجموعة واسعة من الدروس لمن يرغب في ممارسة هذا النوع من الرياضة، بدءاً من المستوى الأساسي وحتى مستوى المنافسات.

تنتشر حلبات التزحلق أيضاً، في إمارات أخرى بالدولة، ومنها حلبة الجليد في مدينة زايد الرياضية، وتعتبر أفضل صالة تزلج في أبوظبي، وتعمل من خلالها أفضل الأكاديميات الرياضية في تخصص رياضات التزحلق على الجليد، ويمكنك زيارة مركز سباركيز للترفيه في الخالدية مول أو مشرف مول، ويمكنك هناك الاستمتاع برياضة التزلج في أبوظبي، إلى جانب هناك حلبات أخرى للتزحلق في مدينة العين، مثل حلبة آيس رينك في العين مول، والمصممة بشكل يمنح الزوار خصوصية كبيرة، وصالتي التزلج في مدينة ألعاب الهيلي، وبلاي زون في بوادي مول، وكلها تمنح دروساً لتعلم تلك الرياضة الجميلة.

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