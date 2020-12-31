طيران الإمارات تبدأ 2021 بطفرة سفر

المصدر: دبي - البيان

تتأهب طيران الإمارات لطفرة ملحوظة في أعداد المسافرين على متن رحلاتها مطلع 2021، حيث تخدم الناقلة أعداداً كبيرة من عملائها المغادرين عبر المبنى 3 بمطار دبي يومي 2 و3 يناير المقبل، بالإضافة إلى التعامل مع تدفق حركة القادمين المتواصلة بوتيرة عالية إلى دبي في عطلات نهاية العام.

وتشير بيانات الحجوزات إلى أن أعداد المغادرين على رحلات طيران الإمارات يومي 1 و2 يناير تجاوز 70 ألف مسافر، حيث دعت الناقلة عملاءها بضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم والوصول والتواجد في المطار قبل 3 ساعات على الأقل من موعد الإقلاع، واحتساب وقت إضافي لتجنب أي تأخير متوقع بسبب كثافة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المبنى 3 في مطار دبي.

ودعت طيران الإمارات زوار دبي والعائدين إليها التحقق من متطلبات الدخول المحددة للركاب من الدولة القادمين منها، مطالبةً المسافرين بإنهاء إجراءات السفر في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع أياً تكن درجة سفرهم.

وأوضحت أنه يمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة، مشيرةً إلى أنها توفر لعملائها خيار استخدام أكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب، وهناك 16 كشكاً و32 جهازاً لتسليم الحقائب في المبنى 3.

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