طفرة في حركة سفر «طيران الإمارات» مطلع 2021

المصدر: دبي - البيان

تتأهب طيران الإمارات لخدمة أعداد كبيرة من عملائها المغادرين عبر المبنى 3 بمطار دبي الدولي يومي 2 و3 يناير المقبل، بالإضافة إلى استقبال دفق حركة القادمين المتواصلة بوتيرة عالية إلى المدينة.

وتشير بيانات الحجوزات إلى أن أعداد المغادرين على رحلات طيران الإمارات خلال اليومين المذكورين ستزيد على 70 ألف مسافر.

وتذكّر طيران الإمارات عملاءها بضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم والوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، وتنصح المسافرين باحتساب وقت إضافي لتجنب أي تأخير متوقع بسبب كثافة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المبنى 3 في مطار دبي الدولي، كما ينبغي على زوار دبي والعائدين إليها التحقق من متطلبات الدخول المحددة للركاب من الدولة القادمين منها.

وينبغي على المسافرين إنهاء إجراءات السفر في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع أياً تكن درجة سفرهم، وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

إجراءات

ويمكن للعملاء إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت خلال الفترة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة، كما يتوجب عليهم زيارة كاونترات إنهاء إجراءات السفر في المطار للحصول بطاقة الصعود إلى الطائرة والتحقق من المستندات المطلوبة في كل وجهة.

وبالإضافة إلى كاونترات إنهاء إجراءات السفر التي يديرها موظفو طيران الإمارات توفر الناقلة لعملائها خيار استخدام أكشاك الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب وهناك 16 كشكاً و32 جهازاً لتسليم الحقائب في المبنى 3 ما يسهم في تقليل وقت انتظار العملاء خلال فترات الذروة.

وتتوفر الخدمة للمسافرين إلى جميع الوجهات باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والصين والهند وهونج كونج بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

كما يمكن لركاب طيران الإمارات أيضاً استخدام المسار البيومتري الذي يوفر لهم تنقلاً سلساً من دون تلامس في المبنى 3 مطار دبي الدولي ويحد المسار السريع من عمليات التحقق من المستندات ويختصر زمن الانتظار في الطوابير.

ويتوفر للعملاء خيار استكمال إجراءات الهجرة باستخدام أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف إلى الوجه عبر بوابات الصعود إلى الطائرة والنفق الذكي.

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